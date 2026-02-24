https://1prime.ru/20260224/nikitin-867778715.html
В России появится нормативная база для доставки грузов с помощью дронов
2026-02-24T17:11+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Нормативная база для доставки грузов с помощью беспилотников может появиться в России в течение ближайших двух лет, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "В ближайшие пару лет, я думаю, что появится уже соответствующая нормативная база (для доставки беспилотниками - ред.), а мы будем понимать, как отрегулировать вопросы безопасности, и это доставка в городах", - сказал Никитин в репортаже "Вестей". Для доставки грузов необходимы дронопорты, подчеркнул министр. Такие дронопорты могут находиться во дворах или на крышах домов. "Мы где-то в тройке самых продвинутых стран по беспилотным технологиям. Кто-то что-то делает быстрее, кто-то тормозит, но наш подход, наверное, один из самых верных. Мы сначала все испытываем в экспериментальных режимах, добиваемся безопасности и дальше выпускаем это в открытый мир", - отметил министр.
