В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
2026-02-24T08:41+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска ("Бегишево"), сообщила Росавиация. "Аэропорт Нижнекамск ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
