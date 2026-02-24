В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

https://1prime.ru/20260224/nizhnekamsk-867762771.html

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска ("Бегишево"), сообщила Росавиация. "Аэропорт Нижнекамск ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

