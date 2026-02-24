"Даже сегодня". Орбан сделал резкое заявление о Зеленском
Орбан обвинил Зеленского в оказании давления на Венгрию
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский угрозами пытается оказать давление на Венгрию, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X.
"Венгрия с самого начала выступала за мир. И все же даже сегодня, в годовщину (начала конфликта на Украине — Прим.ред.), президент Зеленский угрожает и оказывает давление на Венгрию, потому что мы отказываемся быть втянутыми в войну, отказываемся отправлять деньги Украине и не хотим отказываться от доступной российской энергии", — написал он.
Орбан также обвинил венгерскую оппозицию в поддержке Зеленского и предательстве интересов венгерского народа.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.