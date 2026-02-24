https://1prime.ru/20260224/orban-867781618.html

"Даже сегодня". Орбан сделал резкое заявление о Зеленском

"Даже сегодня". Орбан сделал резкое заявление о Зеленском - 24.02.2026, ПРАЙМ

"Даже сегодня". Орбан сделал резкое заявление о Зеленском

Владимир Зеленский угрозами пытается оказать давление на Венгрию, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X."Венгрия с самого начала выступала за мир. И... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T17:47+0300

2026-02-24T17:47+0300

2026-02-24T17:47+0300

украина

венгрия

киев

виктор орбан

владимир зеленский

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cdb62e6f8d6cf759a81aba9ef6aee80f.jpg

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский угрозами пытается оказать давление на Венгрию, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X."Венгрия с самого начала выступала за мир. И все же даже сегодня, в годовщину (начала конфликта на Украине — Прим.ред.), президент Зеленский угрожает и оказывает давление на Венгрию, потому что мы отказываемся быть втянутыми в войну, отказываемся отправлять деньги Украине и не хотим отказываться от доступной российской энергии", — написал он.Орбан также обвинил венгерскую оппозицию в поддержке Зеленского и предательстве интересов венгерского народа.Ранее в понедельник Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине.Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.

https://1prime.ru/20260222/orban-867726430.html

https://1prime.ru/20260221/orban-867702949.html

украина

венгрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, ес