"Даже сегодня". Орбан сделал резкое заявление о Зеленском
"Даже сегодня". Орбан сделал резкое заявление о Зеленском
"Даже сегодня". Орбан сделал резкое заявление о Зеленском
"Даже сегодня". Орбан сделал резкое заявление о Зеленском
Владимир Зеленский угрозами пытается оказать давление на Венгрию, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X."Венгрия с самого начала выступала за мир. И...
2026-02-24T17:47+0300
2026-02-24T17:47+0300
украина
венгрия
киев
виктор орбан
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cdb62e6f8d6cf759a81aba9ef6aee80f.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский угрозами пытается оказать давление на Венгрию, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X."Венгрия с самого начала выступала за мир. И все же даже сегодня, в годовщину (начала конфликта на Украине — Прим.ред.), президент Зеленский угрожает и оказывает давление на Венгрию, потому что мы отказываемся быть втянутыми в войну, отказываемся отправлять деньги Украине и не хотим отказываться от доступной российской энергии", — написал он.Орбан также обвинил венгерскую оппозицию в поддержке Зеленского и предательстве интересов венгерского народа.Ранее в понедельник Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине.Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
украина
венгрия
киев
17:47 24.02.2026
 
"Даже сегодня". Орбан сделал резкое заявление о Зеленском

Орбан обвинил Зеленского в оказании давления на Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский угрозами пытается оказать давление на Венгрию, заявил премьер страны Виктор Орбан в соцсети X.

"Венгрия с самого начала выступала за мир. И все же даже сегодня, в годовщину (начала конфликта на Украине — Прим.ред.), президент Зеленский угрожает и оказывает давление на Венгрию, потому что мы отказываемся быть втянутыми в войну, отказываемся отправлять деньги Украине и не хотим отказываться от доступной российской энергии", — написал он.
Орбан также обвинил венгерскую оппозицию в поддержке Зеленского и предательстве интересов венгерского народа.
Ранее в понедельник Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
УКРАИНА ВЕНГРИЯ Киев Виктор Орбан Владимир Зеленский ЕС
 
 
