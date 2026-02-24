https://1prime.ru/20260224/oruzhie-867768054.html

Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. | 24.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой… Британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой", - говорится в сообщении.

