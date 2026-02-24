Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленскому нужно было принимать предложение Путина, заявил Дотком - 24.02.2026, ПРАЙМ
Зеленскому нужно было принимать предложение Путина, заявил Дотком
2026-02-24T03:01+0300
2026-02-24T03:13+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Владимиру Зеленскому нужно было принимать предложение президента России Владимира Путина по завершению украинского конфликта, сделанное ранее. "Ты должен был принять предложение, которое тебе сделал Путин. Вместо этого ты послушал (экс-лидера США Джо - ред.) Байдена и (бывшего премьера Британии Бориса - ред.) Джонсона. Посмотри на себя сейчас. Ты больше никогда не получишь снова такого предложения. Ты сделал ставку на дядю Сэма и проиграл", - написал Дотком в комментариях Зеленскому в соцсети X. Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
россия, мировая экономика, сша, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, такер карлсон, megaupload, mega
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Такер Карлсон, Megaupload, Mega
03:01 24.02.2026 (обновлено: 03:13 24.02.2026)
 
Зеленскому нужно было принимать предложение Путина, заявил Дотком

Дотком: Зеленскому нужно было принимать предложение Путина по завершению конфликта

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Владимиру Зеленскому нужно было принимать предложение президента России Владимира Путина по завершению украинского конфликта, сделанное ранее.
"Ты должен был принять предложение, которое тебе сделал Путин. Вместо этого ты послушал (экс-лидера США Джо - ред.) Байдена и (бывшего премьера Британии Бориса - ред.) Джонсона. Посмотри на себя сейчас. Ты больше никогда не получишь снова такого предложения. Ты сделал ставку на дядю Сэма и проиграл", - написал Дотком в комментариях Зеленскому в соцсети X.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинТакер КарлсонMegauploadMega
 
 
