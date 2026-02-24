https://1prime.ru/20260224/osnovatel-867756358.html
Зеленскому нужно было принимать предложение Путина, заявил Дотком
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867756358.jpg?1771891991
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Владимиру Зеленскому нужно было принимать предложение президента России Владимира Путина по завершению украинского конфликта, сделанное ранее. "Ты должен был принять предложение, которое тебе сделал Путин. Вместо этого ты послушал (экс-лидера США Джо - ред.) Байдена и (бывшего премьера Британии Бориса - ред.) Джонсона. Посмотри на себя сейчас. Ты больше никогда не получишь снова такого предложения. Ты сделал ставку на дядю Сэма и проиграл", - написал Дотком в комментариях Зеленскому в соцсети X. Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
