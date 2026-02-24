https://1prime.ru/20260224/osnovatel-867756358.html

Зеленскому нужно было принимать предложение Путина, заявил Дотком

Зеленскому нужно было принимать предложение Путина, заявил Дотком - 24.02.2026, ПРАЙМ

Зеленскому нужно было принимать предложение Путина, заявил Дотком

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Владимиру Зеленскому нужно было принимать предложение... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T03:01+0300

2026-02-24T03:01+0300

2026-02-24T03:13+0300

россия

экономика

мировая экономика

сша

украина

киев

владимир зеленский

владимир путин

такер карлсон

megaupload

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867756358.jpg?1771891991

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Владимиру Зеленскому нужно было принимать предложение президента России Владимира Путина по завершению украинского конфликта, сделанное ранее. "Ты должен был принять предложение, которое тебе сделал Путин. Вместо этого ты послушал (экс-лидера США Джо - ред.) Байдена и (бывшего премьера Британии Бориса - ред.) Джонсона. Посмотри на себя сейчас. Ты больше никогда не получишь снова такого предложения. Ты сделал ставку на дядю Сэма и проиграл", - написал Дотком в комментариях Зеленскому в соцсети X. Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, такер карлсон, megaupload, mega