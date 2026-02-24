Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основатель ГК "Дело" намерен выкупить долю "Росатома" по цене оферты - 24.02.2026, ПРАЙМ
Основатель ГК "Дело" намерен выкупить долю "Росатома" по цене оферты
Основатель ГК "Дело" намерен выкупить долю "Росатома" по цене оферты - 24.02.2026, ПРАЙМ
Основатель ГК "Дело" намерен выкупить долю "Росатома" по цене оферты
Основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев намерен выкупить долю в 49%, принадлежащей сейчас "Росатому", по цене оферты, которую... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T06:54+0300
2026-02-24T06:54+0300
сергей шишкарев
росатом
трансмашхолдинг
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев намерен выкупить долю в 49%, принадлежащей сейчас "Росатому", по цене оферты, которую предложила госкорпорация, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник. "Сергей Шишкарев намерен купить пакет "Росатома" (49%) в УК "Дело". Как рассказал "Ъ" источник, близкий к господину Шишкареву, 23 февраля он провел совещание с менеджментом, на котором заявил: "Решение одно — покупать", - сообщает газета. Стоимость оферты, по оценке источника и экспертов рынка, составляет около 150 миллиардов рублей за всю компанию, или 74 миллиардов рублей за 49% и 77 миллиардов рублей за 51%. "При этом стороны пока не пришли к согласию в управлении бизнесом: на предстоящем собрании участников Сергей Шишкарев вновь предпримет ­ попытку переизбрать гендиректора, но "Росатом" менеджмент менять до завершения сделки не планирует", - пишет газета. Внеочередное собрание участников управляющей компании "Дело" назначено на вторник. Также, на недавно прошедшем совещании Шишкарева с менеджментом обсуждались инициативы с максимальным влиянием на ключевые метрики компании. Как отмечает источник, по итогам в качестве целевого параметра EBITDA на 2026 год зафиксировано 74 миллиарда рублей (против изначально представ ленных в проекте бюджета 55 миллиардов). Шишкарев владел 51% "Дела" до декабря 2025 года, когда доля в 1% была продана компании "Р-Альянс". Предполагалось, что "Трансмашхолдинг" выкупит долю в 49% у второго совладельца - "Росатома". Однако сделка была отменена, так как стороны не смогли договориться о цене, говорил Шишкарев. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Шишкарева о возврате бизнесмену 1% в головной компании группы - УК "Дело", таким образом он вновь станет владельцем контрольной доли в 51%, ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с документом. Также факт одобрения ходатайства агентству подтвердил и представитель Шишкарева.
Основатель ГК "Дело" намерен выкупить долю "Росатома" по цене оферты

