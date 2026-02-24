https://1prime.ru/20260224/pentagon-867783090.html
США не приняли меры против КНР в поставках минералов, заявил Пентагон
24.02.2026
США не приняли меры против КНР в поставках минералов, заявил Пентагон
Соединенные Штаты предпринимали недостаточные меры в ответ на действия Китая в сфере контроля над поставками критических минералов, заявил помощник министра... | 24.02.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты предпринимали недостаточные меры в ответ на действия Китая в сфере контроля над поставками критических минералов, заявил помощник министра войны США по политике в области промышленной базы Майкл Каденацци, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам. "Мы предпринимали действия и инвестировали, но это было недостаточно по масштабу угрозы, которую представляет Китай в настоящее время", — сказал Каденацци в ходе слушаний. Он отметил, что Пекин ведет "злонамеренные действия" по манипулированию рынками и установлению контроля над цепочками поставок, а также стремится подорвать усилия США по поддержанию внутреннего производства.
