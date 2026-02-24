https://1prime.ru/20260224/poshliny-867771729.html
Китай заявил о праве на ответные меры после введения США новых пошлин
Китай заявил о праве на ответные меры после введения США новых пошлин - 24.02.2026, ПРАЙМ
Китай заявил о праве на ответные меры после введения США новых пошлин
Китай после введения в США импортных пошлин в размере 10% оставляет за собой право принять ответные меры, включая корректировку собственных контрмер, сообщает... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T13:27+0300
2026-02-24T13:27+0300
2026-02-24T13:27+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
дональд трамп
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg
ПЕКИН, 24 фев - ПРАЙМ. Китай после введения в США импортных пошлин в размере 10% оставляет за собой право принять ответные меры, включая корректировку собственных контрмер, сообщает министерство коммерции республики. По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, импортные пошлины в 10% вступили в силу 24 февраля. Верховный суд 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент Дональд Трамп вводил часть своих пошлин, не позволяет ему этого делать. Но позднее он объявил о повышении введенных им ранее пошлин на импорт из всех стран до 15% с 10%. "Китай внимательно следит за соответствующими мерами США и будет всесторонне оценивать их… Мы оставляем за собой право принять необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", - сказано в заявлении на сайте китайского ведомства. Отмечается, что китайские власти своевременно примут решение о корректировке контрмер, которые были приняты в ответ на введенные в США импортные пошлины, включая тарифы на фентанил. "Китай последовательно выступает против любых форм односторонних пошлин и призывает США отменить и прекратить дальнейшее введение дополнительных односторонних тарифов", - подчеркнули в министерстве. Как уточняется в заявлении, практика неоднократно доказывала, что сотрудничество Китая и США выгодно обеим сторонам, а конфронтация вредит обеим. "Китай готов провести откровенные консультации в рамках предстоящего шестого раунда китайско-американских торгово-экономических переговоров. Мы надеемся, что Китай и США будут двигаться навстречу друг другу и поддерживать достигнутый консенсус", - сказано в заявлении. Подчеркивается, что стороны должны надлежащим образом устранять взаимные разногласия, а также обеспечивать здоровое, стабильное и надежное развитие торгово-экономических отношений двух стран.
https://1prime.ru/20260223/tramp-867747743.html
https://1prime.ru/20260222/ssha-867722305.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_72e89598050a83329fb4a9948318e86a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, верховный суд
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Верховный суд
Китай заявил о праве на ответные меры после введения США новых пошлин
Китай после введения США пошлин в 10% оставил за собой право на ответные меры
ПЕКИН, 24 фев - ПРАЙМ. Китай после введения в США импортных пошлин в размере 10% оставляет за собой право принять ответные меры, включая корректировку собственных контрмер, сообщает министерство коммерции республики.
По данным Службы таможенного и пограничного контроля США
, импортные пошлины в 10% вступили в силу 24 февраля. Верховный суд 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент Дональд Трамп
вводил часть своих пошлин, не позволяет ему этого делать. Но позднее он объявил о повышении введенных им ранее пошлин на импорт из всех стран до 15% с 10%.
Трамп заявил, что ему не нужно одобрение конгресса для введения пошлин
"Китай внимательно следит за соответствующими мерами США и будет всесторонне оценивать их… Мы оставляем за собой право принять необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", - сказано в заявлении на сайте
китайского ведомства.
Отмечается, что китайские власти своевременно примут решение о корректировке контрмер, которые были приняты в ответ на введенные в США импортные пошлины, включая тарифы на фентанил.
"Китай последовательно выступает против любых форм односторонних пошлин и призывает США отменить и прекратить дальнейшее введение дополнительных односторонних тарифов", - подчеркнули в министерстве.
Как уточняется в заявлении, практика неоднократно доказывала, что сотрудничество Китая
и США выгодно обеим сторонам, а конфронтация вредит обеим.
"Китай готов провести откровенные консультации в рамках предстоящего шестого раунда китайско-американских торгово-экономических переговоров. Мы надеемся, что Китай и США будут двигаться навстречу друг другу и поддерживать достигнутый консенсус", - сказано в заявлении.
Подчеркивается, что стороны должны надлежащим образом устранять взаимные разногласия, а также обеспечивать здоровое, стабильное и надежное развитие торгово-экономических отношений двух стран.
Подсчитано, сколько придется переплатить в случае повышения пошлин в США