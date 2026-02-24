https://1prime.ru/20260224/poshliny-867771729.html

Китай заявил о праве на ответные меры после введения США новых пошлин

Китай заявил о праве на ответные меры после введения США новых пошлин

2026-02-24T13:27+0300

ПЕКИН, 24 фев - ПРАЙМ. Китай после введения в США импортных пошлин в размере 10% оставляет за собой право принять ответные меры, включая корректировку собственных контрмер, сообщает министерство коммерции республики. По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, импортные пошлины в 10% вступили в силу 24 февраля. Верховный суд 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент Дональд Трамп вводил часть своих пошлин, не позволяет ему этого делать. Но позднее он объявил о повышении введенных им ранее пошлин на импорт из всех стран до 15% с 10%. "Китай внимательно следит за соответствующими мерами США и будет всесторонне оценивать их… Мы оставляем за собой право принять необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", - сказано в заявлении на сайте китайского ведомства. Отмечается, что китайские власти своевременно примут решение о корректировке контрмер, которые были приняты в ответ на введенные в США импортные пошлины, включая тарифы на фентанил. "Китай последовательно выступает против любых форм односторонних пошлин и призывает США отменить и прекратить дальнейшее введение дополнительных односторонних тарифов", - подчеркнули в министерстве. Как уточняется в заявлении, практика неоднократно доказывала, что сотрудничество Китая и США выгодно обеим сторонам, а конфронтация вредит обеим. "Китай готов провести откровенные консультации в рамках предстоящего шестого раунда китайско-американских торгово-экономических переговоров. Мы надеемся, что Китай и США будут двигаться навстречу друг другу и поддерживать достигнутый консенсус", - сказано в заявлении. Подчеркивается, что стороны должны надлежащим образом устранять взаимные разногласия, а также обеспечивать здоровое, стабильное и надежное развитие торгово-экономических отношений двух стран.

