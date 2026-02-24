Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны Прибалтики и Скандинавии несут издержки из-за антироссийских санкций - 24.02.2026
Страны Прибалтики и Скандинавии несут издержки из-за антироссийских санкций
мировая экономика, прибалтика, европа, мгимо, мид рф, валдай
Экономика, Мировая экономика, Прибалтика, ЕВРОПА, МГИМО, МИД РФ, Валдай
19:30 24.02.2026
 
Страны Прибалтики и Скандинавии несут издержки из-за антироссийских санкций

Арапова: страны Прибалтики и Скандинавии несут издержки из-за антироссийских санкций

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Страны Прибалтики и Скандинавии из-за антироссийских санкций понесли значительные издержки и не смогли полностью реализовать свой экономический потенциал, заявила директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований, заместитель декана факультета международных отношений МГИМО МИД РФ Екатерина Арапова.
"Недавно на базе исследований МГИМО мы пришли к очень интересным выводам, связанным с оценкой общего экономического ущерба антироссийских санкций для экономик стран Европейского Союза",- сказала она в ходе дискуссии на тему "Санкции против союзников и партнеров: пределы применения и значение для России" в московском клубе "Валдай".
"Понятно, что эти оценки диверсифицированы, то есть они неоднородны по странам Европы, но в целом можно сказать, что есть отдельные страны, в первую очередь, это Прибалтика и скандинавские государства, которые за прошедшие четыре года недополучили экономического прироста в размере двузначных цифр",- добавила Арапова.
То есть мир настолько глобален, заметила эксперт, что сейчас санкции против отдельных стран, особенно крупных стран, больших в экономическом смысле, имеющих достаточный уровень гравитации для того, чтобы определять уровень мировых цен на ряд биржевых товаров, могут бить куда сильнее по экономикам государств-санкционеров, нежели по экономикам стран, непосредственно находящихся под санкциями.
"Мы не можем, конечно, говорить, что вся та санкционная лавина, которая была предпринята против нашей страны за последние годы, не ударила по нашей экономике, да, безусловно, ударила. Но адаптационный ресурс у России оказался достаточно высоким",- заключила она.
