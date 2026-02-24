https://1prime.ru/20260224/proekt-867772004.html

В ГД внесли проект о сокращении срока оспаривания сделок при банкротстве

В ГД внесли проект о сокращении срока оспаривания сделок при банкротстве - 24.02.2026, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о сокращении срока оспаривания сделок при банкротстве

Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия") внес в Госдуму законопроект о сокращении до одного года с трех лет срока оспаривания сделок при банкротстве... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T13:32+0300

2026-02-24T13:32+0300

2026-02-24T13:49+0300

экономика

финансы

бизнес

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865319610_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_1078a9a06e82575c9c700309c1fe3052.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия") внес в Госдуму законопроект о сокращении до одного года с трех лет срока оспаривания сделок при банкротстве граждан, следует из базы данных нижней палаты парламента. В настоящее время при банкротстве физического лица его сделки, совершенные в течение трех лет до банкротства, могут быть оспорены и признаны арбитражным судом недействительными. По мнению Делягина, это создает нарастающие и не поддающиеся прогнозированию риски. "Для стабилизации рынка недвижимости и избавления граждан от избыточных опасений срок признания недействительными сделок физического лица безо всяких негативных последствий можно сократить до одного года перед его банкротством", - сказано в пояснительной записке. В ней также указывается со ссылкой на данные Федресурса, что по итогам 2025 года почти 568 тысяч человек были объявлены банкротами в судебном порядке, а еще 61,3 тысячи получили этот статус по внесудебной процедуре. А общее число финансово несостоятельных граждан с момента появления института судебного банкротства в 2015 году и внесудебного механизма в 2020 году превысило 2,22 миллиона человек. Кроме того, по данным Банка России, доля проблемных кредитов в потребительском секторе за первые три квартала 2025 года выросла почти в полтора раза (на 4 процентных пункта) - до 12,9%, что "является максимальным уровнем с кризиса 2008 года и свидетельствует о реальности угрозы дальнейшего роста числа банкротств", считает Делягин.

https://1prime.ru/20260114/gd-866498259.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, госдума