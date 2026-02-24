В ГД внесли проект о сокращении срока оспаривания сделок при банкротстве

https://1prime.ru/20260224/proekt-867772004.html
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Депутат Михаил Делягин ("Справедливая Россия") внес в Госдуму законопроект о сокращении до одного года с трех лет срока оспаривания сделок при банкротстве граждан, следует из базы данных нижней палаты парламента. В настоящее время при банкротстве физического лица его сделки, совершенные в течение трех лет до банкротства, могут быть оспорены и признаны арбитражным судом недействительными. По мнению Делягина, это создает нарастающие и не поддающиеся прогнозированию риски. "Для стабилизации рынка недвижимости и избавления граждан от избыточных опасений срок признания недействительными сделок физического лица безо всяких негативных последствий можно сократить до одного года перед его банкротством", - сказано в пояснительной записке. В ней также указывается со ссылкой на данные Федресурса, что по итогам 2025 года почти 568 тысяч человек были объявлены банкротами в судебном порядке, а еще 61,3 тысячи получили этот статус по внесудебной процедуре. А общее число финансово несостоятельных граждан с момента появления института судебного банкротства в 2015 году и внесудебного механизма в 2020 году превысило 2,22 миллиона человек. Кроме того, по данным Банка России, доля проблемных кредитов в потребительском секторе за первые три квартала 2025 года выросла почти в полтора раза (на 4 процентных пункта) - до 12,9%, что "является максимальным уровнем с кризиса 2008 года и свидетельствует о реальности угрозы дальнейшего роста числа банкротств", считает Делягин.
