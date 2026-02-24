https://1prime.ru/20260224/proekt-867780709.html

Paramount Skydance предложили Warner Bros. Discovery новый проект о слиянии

2026-02-24T18:15+0300

2026-02-24T18:15+0300

2026-02-24T18:15+0300

экономика

технологии

бизнес

netflix

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Компания Warner Bros. Discovery (WBD) подтвердила получение пересмотренного предложения от Paramount Skydance Corporation о слиянии, на данный момент рассматривает его, следует из пресс-релиза WBD. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Paramount предложил более высокую цену за покупку компании Warner Bros. "После переговоров с Paramount Skydance… мы получили пересмотренное предложение Paramount Skydance о приобретении WBD, которое мы рассматриваем в консультации с нашими финансовыми и юридическими консультациями. Мы проинформируем наших акционеров после рассмотрения предложения советом директоров", - говорится в сообщении WBD. Детали слияния в релизе не приводятся. Компания при этом отмечает, что соглашение о слиянии с американским стриминговым сервисом Netflix остается в силе и совет директоров WBD по-прежнему рекомендует одобрить его. В декабре Netflix сообщил о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD рекомендовал акционерам отклонить предложение. В феврале WBD сообщила, что получила от Netflix неделю на то, чтобы утончить условия покупки со стороны Paramount Skydance. Отмечалось, что WBD намерен за неделю уточнить предложение Paramount, которое, по ожиданиям компании, будет выше 31 доллара за акцию.

