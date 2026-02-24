Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Paramount Skydance предложили Warner Bros. Discovery новый проект о слиянии - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260224/proekt-867780709.html
Paramount Skydance предложили Warner Bros. Discovery новый проект о слиянии
Paramount Skydance предложили Warner Bros. Discovery новый проект о слиянии - 24.02.2026, ПРАЙМ
Paramount Skydance предложили Warner Bros. Discovery новый проект о слиянии
Компания Warner Bros. Discovery (WBD) подтвердила получение пересмотренного предложения от Paramount Skydance Corporation о слиянии, на данный момент... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T18:15+0300
2026-02-24T18:15+0300
экономика
технологии
бизнес
netflix
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865336429_0:122:2001:1247_1920x0_80_0_0_898f876a3dc63250a32a98f4ed5ab712.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Компания Warner Bros. Discovery (WBD) подтвердила получение пересмотренного предложения от Paramount Skydance Corporation о слиянии, на данный момент рассматривает его, следует из пресс-релиза WBD. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Paramount предложил более высокую цену за покупку компании Warner Bros. "После переговоров с Paramount Skydance… мы получили пересмотренное предложение Paramount Skydance о приобретении WBD, которое мы рассматриваем в консультации с нашими финансовыми и юридическими консультациями. Мы проинформируем наших акционеров после рассмотрения предложения советом директоров", - говорится в сообщении WBD. Детали слияния в релизе не приводятся. Компания при этом отмечает, что соглашение о слиянии с американским стриминговым сервисом Netflix остается в силе и совет директоров WBD по-прежнему рекомендует одобрить его. В декабре Netflix сообщил о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD рекомендовал акционерам отклонить предложение. В феврале WBD сообщила, что получила от Netflix неделю на то, чтобы утончить условия покупки со стороны Paramount Skydance. Отмечалось, что WBD намерен за неделю уточнить предложение Paramount, которое, по ожиданиям компании, будет выше 31 доллара за акцию.
https://1prime.ru/20260224/telegram-867778986.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865336429_0:0:1867:1400_1920x0_80_0_0_a4c325b896f0d6d3fef1b1f100b832b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, netflix
Экономика, Технологии, Бизнес, Netflix
18:15 24.02.2026
 
Paramount Skydance предложили Warner Bros. Discovery новый проект о слиянии

Warner Bros. Discovery рассматривает новое предложение Paramount Skydance о слиянии

© AP Photo / Greg BakerЛоготип компании Warner Bros.
Логотип компании Warner Bros. - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Логотип компании Warner Bros.. Архивное фото
© AP Photo / Greg Baker
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Компания Warner Bros. Discovery (WBD) подтвердила получение пересмотренного предложения от Paramount Skydance Corporation о слиянии, на данный момент рассматривает его, следует из пресс-релиза WBD.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Paramount предложил более высокую цену за покупку компании Warner Bros.
"После переговоров с Paramount Skydance… мы получили пересмотренное предложение Paramount Skydance о приобретении WBD, которое мы рассматриваем в консультации с нашими финансовыми и юридическими консультациями. Мы проинформируем наших акционеров после рассмотрения предложения советом директоров", - говорится в сообщении WBD.
Детали слияния в релизе не приводятся.
Компания при этом отмечает, что соглашение о слиянии с американским стриминговым сервисом Netflix остается в силе и совет директоров WBD по-прежнему рекомендует одобрить его.
В декабре Netflix сообщил о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD рекомендовал акционерам отклонить предложение.
В феврале WBD сообщила, что получила от Netflix неделю на то, чтобы утончить условия покупки со стороны Paramount Skydance. Отмечалось, что WBD намерен за неделю уточнить предложение Paramount, которое, по ожиданиям компании, будет выше 31 доллара за акцию.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией
17:21
 
ЭкономикаТехнологииБизнесNetflix
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала