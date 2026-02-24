https://1prime.ru/20260224/putin-867776921.html
Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама
политика
россия
мировая экономика
москва
вьетнам
владимир путин
дмитрий песков
мид
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга. Ранее такую встречу анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив большую важность торгового экономического партнерства с Вьетнамом. Он уточнил, что Ле Хоай Чунга прибыл в Москву в качестве специального посланника генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама.
москва
вьетнам
2026
