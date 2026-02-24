https://1prime.ru/20260224/putin-867776921.html

Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама

Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама - 24.02.2026, ПРАЙМ

Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга. | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T16:10+0300

2026-02-24T16:10+0300

2026-02-24T16:10+0300

политика

россия

мировая экономика

москва

вьетнам

владимир путин

дмитрий песков

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга. Ранее такую встречу анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив большую важность торгового экономического партнерства с Вьетнамом. Он уточнил, что Ле Хоай Чунга прибыл в Москву в качестве специального посланника генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама.

https://1prime.ru/20260223/merts-867754147.html

москва

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, москва, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, мид