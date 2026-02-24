https://1prime.ru/20260224/putin-867778044.html
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков - 24.02.2026
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
Президент РФ Владимир Путин заявил об имеющейся информации о подготовке возможного подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". | 24.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил об имеющейся информации о подготовке возможного подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". "Сейчас вот информация тоже, наша оперативная, идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток"", - сказал глава государства в ходе заседания коллегии ФСБ России во вторник. "Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
