Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260224/putin-867778044.html
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков - 24.02.2026, ПРАЙМ
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
Президент РФ Владимир Путин заявил об имеющейся информации о подготовке возможного подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T16:50+0300
2026-02-24T16:50+0300
экономика
газ
россия
черное море
турция
владимир путин
фсб
газопровод "турецкий поток"
голубой поток
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил об имеющейся информации о подготовке возможного подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". "Сейчас вот информация тоже, наша оперативная, идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток"", - сказал глава государства в ходе заседания коллегии ФСБ России во вторник. "Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
https://1prime.ru/20260224/putin-867776921.html
черное море
турция
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, черное море, турция, владимир путин, фсб, газопровод "турецкий поток", голубой поток, рф
Экономика, Газ, РОССИЯ, Черное море, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, ФСБ, Газопровод "Турецкий поток", Голубой поток, РФ
16:50 24.02.2026
 
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков

Путин заявил об информации о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого потоков"

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил об имеющейся информации о подготовке возможного подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".
"Сейчас вот информация тоже, наша оперативная, идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток"", - сказал глава государства в ходе заседания коллегии ФСБ России во вторник.
"Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама
16:10
 
ЭкономикаГазРОССИЯЧерное мореТУРЦИЯВладимир ПутинФСБГазопровод "Турецкий поток"Голубой потокРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала