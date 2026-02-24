https://1prime.ru/20260224/putin-867778178.html

Путин поручил усилить антитеррористическую защиту энергоинфраструктуры

Путин поручил усилить антитеррористическую защиту энергоинфраструктуры

2026-02-24T16:56+0300

энергетика

россия

владимир путин

фсб

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов энергоинфраструктуры и мест массового скопления людей. "Усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, максимально прикрыть критически важные объекты, при необходимости оснастить их дополнительными средствами защиты", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России. Он добавил, что такая работа должна проводиться при координирующей роли Национального антитеррористического комитета.

