Путин поручил усилить антитеррористическую защиту энергоинфраструктуры
Путин поручил усилить антитеррористическую защиту энергоинфраструктуры
2026-02-24T16:56+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов энергоинфраструктуры и мест массового скопления людей. "Усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, максимально прикрыть критически важные объекты, при необходимости оснастить их дополнительными средствами защиты", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России. Он добавил, что такая работа должна проводиться при координирующей роли Национального антитеррористического комитета.
