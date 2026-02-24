Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил усилить антитеррористическую защиту энергоинфраструктуры
Путин поручил усилить антитеррористическую защиту энергоинфраструктуры
2026-02-24T16:56+0300
2026-02-24T16:56+0300
энергетика
россия
владимир путин
фсб
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов энергоинфраструктуры и мест массового скопления людей. "Усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, максимально прикрыть критически важные объекты, при необходимости оснастить их дополнительными средствами защиты", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России. Он добавил, что такая работа должна проводиться при координирующей роли Национального антитеррористического комитета.
россия, владимир путин, фсб
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин, ФСБ
16:56 24.02.2026
 
Путин поручил усилить антитеррористическую защиту энергоинфраструктуры

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов энергоинфраструктуры и мест массового скопления людей.
"Усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, максимально прикрыть критически важные объекты, при необходимости оснастить их дополнительными средствами защиты", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
Он добавил, что такая работа должна проводиться при координирующей роли Национального антитеррористического комитета.
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
ЭнергетикаРОССИЯВладимир ПутинФСБ
 
 
Заголовок открываемого материала