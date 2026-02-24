Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил внедрять новые средства борьбы с киберпреступлениями. "В строгом соответствии с нормами закона важно и дальше обеспечивать безопасность информационного и цифрового пространства. Вместе с МВД, Минцифры и другими профильными ведомствами внедрять новые средства противодействия киберпреступлениям с учетом стремительной динамики развития информационных технологий", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
технологии, финансы, владимир путин, фсб, мвд
Мошенничество, Технологии, Финансы, Владимир Путин, ФСБ, МВД
17:01 24.02.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил внедрять новые средства борьбы с киберпреступлениями.
"В строгом соответствии с нормами закона важно и дальше обеспечивать безопасность информационного и цифрового пространства. Вместе с МВД, Минцифры и другими профильными ведомствами внедрять новые средства противодействия киберпреступлениям с учетом стремительной динамики развития информационных технологий", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
