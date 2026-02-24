https://1prime.ru/20260224/putin-867778298.html
Путин поручил внедрять новые средства борьбы с киберпреступлениями
Путин поручил внедрять новые средства борьбы с киберпреступлениями - 24.02.2026, ПРАЙМ
Путин поручил внедрять новые средства борьбы с киберпреступлениями
Президент России Владимир Путин поручил внедрять новые средства борьбы с киберпреступлениями. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T17:01+0300
2026-02-24T17:01+0300
2026-02-24T17:01+0300
мошенничество
технологии
финансы
владимир путин
фсб
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил внедрять новые средства борьбы с киберпреступлениями. "В строгом соответствии с нормами закона важно и дальше обеспечивать безопасность информационного и цифрового пространства. Вместе с МВД, Минцифры и другими профильными ведомствами внедрять новые средства противодействия киберпреступлениям с учетом стремительной динамики развития информационных технологий", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.
https://1prime.ru/20260224/putin-867778044.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_3a6169e916c260fa47dc347995783d06.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, владимир путин, фсб, мвд
Мошенничество, Технологии, Финансы, Владимир Путин, ФСБ, МВД
Путин поручил внедрять новые средства борьбы с киберпреступлениями
Путин поручил внедрять новые средства борьбы с киберпреступлениями