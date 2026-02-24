https://1prime.ru/20260224/putin-867778428.html
Путин назвал приоритетом защиту прав российского бизнеса в условиях санкций
2026-02-24T16:58+0300
экономика
россия
финансы
владимир путин
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал приоритетом защиту прав российского бизнеса в условиях санкций. "Среди других приоритетов отмечу обеспечение экономической безопасности. В условиях жёсткого санкционного давления важно продолжать работу по защите прав российского бизнеса, активно противодействовать преступлениям в финансовой и банковской сферах", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России. Он добавил, что от этого во многом зависит эффективность проведения импортно-экспортных операций.
