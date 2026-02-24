https://1prime.ru/20260224/putin-867778428.html

Путин назвал приоритетом защиту прав российского бизнеса в условиях санкций

Президент России Владимир Путин назвал приоритетом защиту прав российского бизнеса в условиях санкций. | 24.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал приоритетом защиту прав российского бизнеса в условиях санкций. "Среди других приоритетов отмечу обеспечение экономической безопасности. В условиях жёсткого санкционного давления важно продолжать работу по защите прав российского бизнеса, активно противодействовать преступлениям в финансовой и банковской сферах", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России. Он добавил, что от этого во многом зависит эффективность проведения импортно-экспортных операций.

