https://1prime.ru/20260224/reestr-867778555.html

В России начнет работать реестр экспедиторов на базе платформы "Гослог"

В России начнет работать реестр экспедиторов на базе платформы "Гослог" - 24.02.2026, ПРАЙМ

В России начнет работать реестр экспедиторов на базе платформы "Гослог"

Реестр экспедиторов на базе специальной платформы "Гослог" начнет работу с 1 марта 2026 года, сообщает Минтранс РФ. | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T17:07+0300

2026-02-24T17:07+0300

2026-02-24T17:07+0300

экономика

технологии

бизнес

россия

рф

ространснадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Реестр экспедиторов на базе специальной платформы "Гослог" начнет работу с 1 марта 2026 года, сообщает Минтранс РФ. "Правительство продолжает формирование национальной цифровой транспортно-логистической платформы "Гослог" – "единого окна" для взаимодействия участников перевозочного процесса и государства. Положение о платформе утверждено постановлением правительства РФ № 139. Следующий шаг – запуск с 1 марта реестра уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности", - говорится в сообщении. Таким образом, оказывать соответствующие услуги смогут лишь те экспедиторы, сведения о которых внесены в специальный реестр на базе платформы "Гослог". При этом поправки в законодательство, принятые летом прошлого года, предусматривают переходный период для экспедиторов, уже ведущих свою деятельность. "Лицо, осуществляющее транспортно-экспедиционную деятельность на 1 марта 2026 года, обязано в течение шестидесяти дней подать в федеральный орган... уведомление о транспортно-экспедиционной деятельности", - говорится в законе № 140-ФЗ от 7 июня 2025 года. Минтранс уточняет, что организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают транспортно-экспедиционные услуги, смогут зарегистрироваться в системе через личный кабинет на портале госуслуг. Участие в реестре обязательно для всех юридических лиц и ИП, кто уже осуществляет такую деятельность либо планирует ее начать. Ведение реестра возложено на Ространснадзор. "Создание реестра экспедиторов – это еще один важный шаг для формирования национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Ведь с помощью цифровизации мы сможем вывести нашу страну в число технологических лидеров", - отметил глава Минтранса Андрей Никитин.

https://1prime.ru/20260220/tsb-867675823.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, рф, ространснадзор