В России начнет работать реестр экспедиторов на базе платформы "Гослог"

2026-02-24T17:07+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Реестр экспедиторов на базе специальной платформы "Гослог" начнет работу с 1 марта 2026 года, сообщает Минтранс РФ. "Правительство продолжает формирование национальной цифровой транспортно-логистической платформы "Гослог" – "единого окна" для взаимодействия участников перевозочного процесса и государства. Положение о платформе утверждено постановлением правительства РФ № 139. Следующий шаг – запуск с 1 марта реестра уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности", - говорится в сообщении. Таким образом, оказывать соответствующие услуги смогут лишь те экспедиторы, сведения о которых внесены в специальный реестр на базе платформы "Гослог". При этом поправки в законодательство, принятые летом прошлого года, предусматривают переходный период для экспедиторов, уже ведущих свою деятельность. "Лицо, осуществляющее транспортно-экспедиционную деятельность на 1 марта 2026 года, обязано в течение шестидесяти дней подать в федеральный орган... уведомление о транспортно-экспедиционной деятельности", - говорится в законе № 140-ФЗ от 7 июня 2025 года. Минтранс уточняет, что организации и индивидуальные предприниматели, которые оказывают транспортно-экспедиционные услуги, смогут зарегистрироваться в системе через личный кабинет на портале госуслуг. Участие в реестре обязательно для всех юридических лиц и ИП, кто уже осуществляет такую деятельность либо планирует ее начать. Ведение реестра возложено на Ространснадзор. "Создание реестра экспедиторов – это еще один важный шаг для формирования национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Ведь с помощью цифровизации мы сможем вывести нашу страну в число технологических лидеров", - отметил глава Минтранса Андрей Никитин.
