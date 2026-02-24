https://1prime.ru/20260224/renault-867755117.html

Renault лишают перспектив возвращения на российский рынок

2026-02-24T00:45+0300

2026-02-24T00:45+0300

2026-02-24T00:45+0300

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Руководство Renault, выполняя военные заказы, фактически лишает компанию перспектив возвращения на российский рынок, считают в посольстве РФ во Франции. "Вовлечение французского автопрома, в частности некогда успешного гражданского предприятия Renault, в производство военной продукции наглядно демонстрирует стремительную милитаризацию экономики Франции. Выполняя такие заказы, руководство Renault фактически лишает свою компанию перспектив возвращения на российский рынок", - сказали газете "Известия" в диппредставительстве.

2026

