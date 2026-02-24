https://1prime.ru/20260224/renault-867755183.html
Renault лишили перспектив возвращения на российский рынок
Renault лишили перспектив возвращения на российский рынок - 24.02.2026, ПРАЙМ
Renault лишили перспектив возвращения на российский рынок
Добавлены подробности (после 2 абзаца) | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T00:57+0300
2026-02-24T00:57+0300
2026-02-24T00:57+0300
бизнес
россия
экономика
украина
рф
франция
александр шохин
сергей лавров
renault
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867755183.jpg?1771883879
Добавлены подробности (после 2 абзаца)
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Руководство Renault, выполняя военные заказы, фактически лишает компанию перспектив возвращения на российский рынок, считают в посольстве РФ во Франции.
"Вовлечение французского автопрома, в частности некогда успешного гражданского предприятия Renault, в производство военной продукции наглядно демонстрирует стремительную милитаризацию экономики Франции. Выполняя такие заказы, руководство Renault фактически лишает свою компанию перспектив возвращения на российский рынок", - сказали газете "Известия" в диппредставительстве.
При этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин пояснил газете, что критерии возвращения компаний хоть и не узаконены четко, но о них много говорится. По его словам, тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество и поддержку Украины, депутаты и правительство не пустят на российский рынок.
В октябре 2025 года радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники сообщала, что французский автомобильный концерн Renault намерен производить беспилотники на Украине. Кроме того, в феврале 2026 года концерн подписал контракт на производство БПЛА для французской армии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
рф
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, украина, рф, франция, александр шохин, сергей лавров, renault, нато, мид рф, renault duster
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, УКРАИНА, РФ, ФРАНЦИЯ, Александр Шохин, Сергей Лавров, Renault, НАТО, МИД РФ, Renault Duster
Renault лишили перспектив возвращения на российский рынок
Посольство России: Renault лишает компанию перспектив возвращения на российский рынок
Добавлены подробности (после 2 абзаца)
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Руководство Renault, выполняя военные заказы, фактически лишает компанию перспектив возвращения на российский рынок, считают в посольстве РФ во Франции.
"Вовлечение французского автопрома, в частности некогда успешного гражданского предприятия Renault, в производство военной продукции наглядно демонстрирует стремительную милитаризацию экономики Франции. Выполняя такие заказы, руководство Renault фактически лишает свою компанию перспектив возвращения на российский рынок", - сказали газете "Известия" в диппредставительстве.
При этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин пояснил газете, что критерии возвращения компаний хоть и не узаконены четко, но о них много говорится. По его словам, тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество и поддержку Украины, депутаты и правительство не пустят на российский рынок.
В октябре 2025 года радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники сообщала, что французский автомобильный концерн Renault намерен производить беспилотники на Украине. Кроме того, в феврале 2026 года концерн подписал контракт на производство БПЛА для французской армии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.