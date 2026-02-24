https://1prime.ru/20260224/rossija-867754968.html

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская. "Россияне 24 февраля возвращаются к работе после трехдневных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества. Поскольку праздничный день пришелся на понедельник, рабочая неделя будет сокращенной и после нее последуют стандартные выходные", - сказала Подольская. Она отметила, что следующие длинные выходные ожидаются уже в начале марта, так как Международный женский день, 8 марта, выпадает на воскресенье.

