Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260224/rossija-867754968.html
Короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных
Короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных - 24.02.2026, ПРАЙМ
Короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных
Короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T00:24+0300
2026-02-24T00:24+0300
экономика
общество
россия
ранхигс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867754968.jpg?1771881890
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская. "Россияне 24 февраля возвращаются к работе после трехдневных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества. Поскольку праздничный день пришелся на понедельник, рабочая неделя будет сокращенной и после нее последуют стандартные выходные", - сказала Подольская. Она отметила, что следующие длинные выходные ожидаются уже в начале марта, так как Международный женский день, 8 марта, выпадает на воскресенье.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, ранхигс
Экономика, Общество , РОССИЯ, РАНХиГС
00:24 24.02.2026
 
Короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных

Эксперт Подольская: короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Короткая рабочая неделя началась в России после трехдневных выходных, сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Россияне 24 февраля возвращаются к работе после трехдневных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества. Поскольку праздничный день пришелся на понедельник, рабочая неделя будет сокращенной и после нее последуют стандартные выходные", - сказала Подольская.
Она отметила, что следующие длинные выходные ожидаются уже в начале марта, так как Международный женский день, 8 марта, выпадает на воскресенье.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРАНХиГС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала