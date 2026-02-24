https://1prime.ru/20260224/rossija-867757516.html
Россия в январе увеличила ввоз грузинских помидоров вдвое
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила ввоз грузинских помидоров вдвое, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни.
Грузия в начале года экспортировала на российский рынок томатов на 115,3 тысячи долларов - вдвое больше уровня месяцем ранее. При этом годом ранее поставок не было.
Всего грузинские компании поставили в другие страны томатов на 564 тысячи долларов, при этом на Россию пришлось 20% всего экспорта. Все остальные поставки пришлись на Армению.
