https://1prime.ru/20260224/rossija-867757516.html

Россия в январе увеличила ввоз грузинских помидоров вдвое

Россия в январе увеличила ввоз грузинских помидоров вдвое - 24.02.2026, ПРАЙМ

Россия в январе увеличила ввоз грузинских помидоров вдвое

Россия в январе увеличила ввоз грузинских помидоров вдвое, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T05:17+0300

2026-02-24T05:17+0300

2026-02-24T05:17+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

грузия

армения

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867757516.jpg?1771899424

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила ввоз грузинских помидоров вдвое, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. Грузия в начале года экспортировала на российский рынок томатов на 115,3 тысячи долларов - вдвое больше уровня месяцем ранее. При этом годом ранее поставок не было. Всего грузинские компании поставили в другие страны томатов на 564 тысячи долларов, при этом на Россию пришлось 20% всего экспорта. Все остальные поставки пришлись на Армению.

грузия

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, грузия, армения