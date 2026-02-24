https://1prime.ru/20260224/rossijane-867755449.html

Средняя сумма потребкредита в России выросла на четверть

Средняя сумма потребкредита в России выросла на четверть

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Россияне в январе оформляли потребкредиты в среднем на 152,9 тысячи рублей – это более чем на четверть больше уровня годичной давности, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Так, средняя сумма потребительского кредита в начале текущего года выросла по сравнению с уровнем годом ранее на 29%, составив 152,9 тысячи рублей. Количество оформленных россиянами кредитов увеличилось на 14% в годовом выражении, составив 1,7 миллиона ссуд. В результате общий объем выдач вырос в 1,5 раза – до 261,9 миллиарда рублей. При этом портфель выданных потребкредитов в январе сократился в годовом выражении на 16% - до 8,4 триллиона рублей.

