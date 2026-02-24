https://1prime.ru/20260224/rossijanin-867758415.html

Почти каждый второй россиянин не готов снижать зарплаты, показал опрос

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Почти каждый второй россиянин (49%) не готов снижать зарплатные ожидания при поиске новой работы или ради сохранения текущей, следует из результатов опроса hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости. "(Согласно опросу - ред.), 49% опрошенных не готовы снижать зарплатные запросы при поиске новой работы или для сохранения старой", - сказано в исследовании. При этом уточняется, что 30% россиян готовы пойти на уступки в вопросе оплаты труда, еще около 20% затруднились с ответом. По данным исследования, наибольшую гибкость проявляют подростки до 18 лет - 46% из них готовы снизить ожидания по зарплате ради трудоустройства. В группе 18-24 лет на уступки согласны 33%, тогда как 42% - против. Более того, отмечается, что по мере роста профессионального опыта готовность снижать запросы на зарплату уменьшается. Среди респондентов 25-34 лет таких 29%, в группе 35-44 лет - 26%. После 45 лет гибкость снова увеличивается: среди россиян старше 55 лет 36% готовы рассматривать снижение зарплаты. Опрос hh.ru проводился с 25 декабря 2025 по 17 января 2026 года, в исследовании приняли участие более 32 тысяч россиян.

2026

