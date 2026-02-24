https://1prime.ru/20260224/rossiya-867785770.html

В российском посольстве прокомментировали новые санкции Лондона

ЛОНДОН, 24 фев - ПРАЙМ. Новые санкции Великобритании против российских энергетических компаний не только ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков, но и вредят рядовым британцам и странам Глобального Юга, говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. Ранее Британия ввела очередной пакет санкций против России. В него были включены компания "Транснефть", завод СПГ "Газпром СПГ Портовая", "дочка" "Новатэка" "Криогаз-Высоцк" и другие компании. "Удар направлен против трубопроводной инфраструктуры, атомной отрасли, СПГ-сектора и нефтетрейдеров. Отмечаем, что нападки на российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков, и в конечном счете бьют по местному бизнесу и кошелькам рядовых британцев. А тот факт, что под рестрикции попадают и многие структуры третьих стран, вредит энергобезопасности государств Глобального Юга", - говорится в комментарии посольства. Как подчеркнули в дипмиссии, такая попытка торгово-экономического диктата не может привести к позитивному результату, в том числе и потому, что сама Британия уже давно не экономическая сверхдержава и не "мастерская мира". "Мир вполне может обойтись и без услуг Лондона", - говорится в заявлении.

