В России изменили условия работы компаний по исследованию товарных рынков
2026-02-24T11:55+0300
2026-02-24T11:55+0300
2026-02-24T11:55+0300
экономика
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598960_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_e542a5327cd18a8e415dfdfada11bb34.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. В работу исследовательских компаний товарных рынков в России вносятся изменения с 1 марта, в частности, организатором исследований товарных рынков сможет быть только российское юрлицо, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "Федеральным законом от 31 июля 2025 года № 351-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (Закон о торговле), предполагающие новые правила работы организаций, производящих исследования товарных рынков. В частности, с 1 марта организатором исследований товарных рынков может быть только российское юрлицо", — говорится в сообщении. Кроме того, иностранцы и россияне с иным гражданством не имеют право владеть в совокупности более 20% в капитале такой компании. Так, с 1 марта текущего года организаторы исследований товарных рынков в России с годовым оборотом более 800 миллионов рублей и долей иностранного участия в уставном капитале более 20% не могут оказывать услуги по обработке или анализу данных о структуре товарных рынков в страны. Исключением является только случаи, когда исследование проводят по заказу органа госвласти или органа местного самоуправления, либо находящихся в их ведении организаций. Помимо этого, все базы данных и серверы, на которых размещается информация исследовательских компаний товарных рынков должны находиться в России. Тем самым локализуются большие массивы стратегически значимых данных, повышается безопасность не только торговой сферы, но и связанных секторов экономики, добавили в Минпромторге РФ. "Минпромторг России уполномочен правительством Российской Федерации осуществлять мониторинг соблюдения организаторами исследований товарных рынков законодательных требований. Важно, что действующие организаторы исследований товарных рынков обязаны подтвердить соответствие новым требованиям до 15 мая 2026 года", - пояснили в министерстве.
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598960_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_3446cc1ba1c89e39b67648781810edc7.jpg
бизнес, россия, рф, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. В работу исследовательских компаний товарных рынков в России вносятся изменения с 1 марта, в частности, организатором исследований товарных рынков сможет быть только российское юрлицо, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Федеральным законом от 31 июля 2025 года № 351-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (Закон о торговле), предполагающие новые правила работы организаций, производящих исследования товарных рынков. В частности, с 1 марта организатором исследований товарных рынков может быть только российское юрлицо", — говорится в сообщении.
Кроме того, иностранцы и россияне с иным гражданством не имеют право владеть в совокупности более 20% в капитале такой компании.
Так, с 1 марта текущего года организаторы исследований товарных рынков в России с годовым оборотом более 800 миллионов рублей и долей иностранного участия в уставном капитале более 20% не могут оказывать услуги по обработке или анализу данных о структуре товарных рынков в страны. Исключением является только случаи, когда исследование проводят по заказу органа госвласти или органа местного самоуправления, либо находящихся в их ведении организаций.
Помимо этого, все базы данных и серверы, на которых размещается информация исследовательских компаний товарных рынков должны находиться в России. Тем самым локализуются большие массивы стратегически значимых данных, повышается безопасность не только торговой сферы, но и связанных секторов экономики, добавили в Минпромторге РФ
.
"Минпромторг России уполномочен правительством Российской Федерации осуществлять мониторинг соблюдения организаторами исследований товарных рынков законодательных требований. Важно, что действующие организаторы исследований товарных рынков обязаны подтвердить соответствие новым требованиям до 15 мая 2026 года", - пояснили в министерстве.