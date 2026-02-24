https://1prime.ru/20260224/rynok-867765088.html
Российский рынок акций вырос в начале основной торговой сессии
2026-02-24T10:17+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии вторника на фоне ряда позитивных факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск рос на 0,48% относительно предыдущего закрытия - до 2 793,81 пункта. Ранее в ходе утренней сессии он доходил до 2 800 пунктов впервые с 4 февраля. В лидерах роста - привилегированные акции "Ленэнерго" (+2,08%), обыкновенные акции "Самолета" (+1,72%), бумаги ТМК (+1,69%), "Селигдара" (+1,36%) и "Мосбиржи" (+1,3%). В лидерах снижения - акции "Мосэнерго" (-1,91%), ВТБ (-1,14%), ДВМП (-1,03%), ММК (-0,91%) и "Сегежи" (-0,6%). "Сегодня ожидаем продолжение движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов с попытками тестирования его верхней границы. Полагаем, что на этой неделе индекс может попытаться пробить ее и перейти к росту. Поводами к этому могут выступить ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на заседании Центробанка в марте (здесь инвесторы сфокусируются на недельных данных по инфляции), а также новости с переговорного трека по украинскому конфликту", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Оптимизм на рынке может быть связан с тем, что страны ЕС не согласовали 20-й пакет санкций в отношении России и не смогли заручиться поддержкой США и стран G7 для полного запрета перевозок российской нефти, на этом фоне индекс Мосбиржи сегодня может вырасти до 2 800 пунктов, ожидает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "В начале этой недели мы ожидаем сохранения консолидационных настроений. Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, продолжит движение в сложившемся боковом диапазоне. На наш взгляд, отсутствие значимых геополитических прорывов будет способствовать низкой волатильности. Уровнем поддержки для индекса остается область 2 730 пунктов, сопротивление расположено на отметке 2 800 пунктов", - заключают аналитики компании "Цифра брокер".
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии вторника на фоне ряда позитивных факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи
к 10.04 мск рос на 0,48% относительно предыдущего закрытия - до 2 793,81 пункта. Ранее в ходе утренней сессии он доходил до 2 800 пунктов впервые с 4 февраля.
В лидерах роста - привилегированные акции "Ленэнерго" (+2,08%), обыкновенные акции "Самолета" (+1,72%), бумаги ТМК (+1,69%), "Селигдара" (+1,36%) и "Мосбиржи" (+1,3%).
В лидерах снижения - акции "Мосэнерго
" (-1,91%), ВТБ
(-1,14%), ДВМП
(-1,03%), ММК
(-0,91%) и "Сегежи" (-0,6%).
"Сегодня ожидаем продолжение движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов с попытками тестирования его верхней границы. Полагаем, что на этой неделе индекс может попытаться пробить ее и перейти к росту. Поводами к этому могут выступить ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на заседании Центробанка в марте (здесь инвесторы сфокусируются на недельных данных по инфляции), а также новости с переговорного трека по украинскому конфликту", - комментирует Богдан Зварич
из ПСБ
.
Оптимизм на рынке может быть связан с тем, что страны ЕС
не согласовали 20-й пакет санкций в отношении России и не смогли заручиться поддержкой США
и стран G7 для полного запрета перевозок российской нефти, на этом фоне индекс Мосбиржи сегодня может вырасти до 2 800 пунктов, ожидает Владимир Чернов
из Freedom Finance Global.
"В начале этой недели мы ожидаем сохранения консолидационных настроений. Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, продолжит движение в сложившемся боковом диапазоне. На наш взгляд, отсутствие значимых геополитических прорывов будет способствовать низкой волатильности. Уровнем поддержки для индекса остается область 2 730 пунктов, сопротивление расположено на отметке 2 800 пунктов", - заключают аналитики компании "Цифра брокер".