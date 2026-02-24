https://1prime.ru/20260224/rynok-867785434.html
Российский рынок акций за основную сессию вторника снизился
Российский рынок акций за основную сессию вторника снизился - 24.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вторника снизился
24.02.2026 Российский рынок акций за основную торговую сессию первого рабочего дня после длинных выходных снизился на 0,12%
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию первого рабочего дня после длинных выходных снизился на 0,12%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 2 777,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях поднялся на 0,35% до 1 158,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,04%, до 1 141,69 пункта.
Российский рынок акций за основную сессию вторника снизился
Российский рынок акций за основную сессию вторника снизился на 0,12%