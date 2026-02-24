Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД снизили цены на билеты на некоторые скоростные поезда - 24.02.2026
РЖД снизили цены на билеты на некоторые скоростные поезда
РЖД снизили цены на билеты на некоторые скоростные поезда - 24.02.2026, ПРАЙМ
РЖД снизили цены на билеты на некоторые скоростные поезда
РЖД снизили цены на билеты на скоростные поезда, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T19:24+0300
2026-02-24T19:24+0300
экономика
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
кострома
ржд
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. РЖД снизили цены на билеты на скоростные поезда, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания. "Приобрести билеты на скоростные поезда, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, можно по специальным сниженным ценам", - говорится в сообщении. Например, билеты в экономический класс поездов "Сапсан" отправлением по 28 февраля включительно будут стоить от 2028 рублей, на сидячие места экономкласса с 41-го по 50-е и со 119-го по 128-е поездов "Аврора" №739/740, 741/742, 743/744, 745/746, 749/750 – от 1200 рублей (по 29 апреля), на места в вагонах второго класса поездов "Невский экспресс" №747/748 – от 960 рублей (по 29 апреля). Отмечается, что до 28 февраля включительно снижена стоимость на билеты и на скоростные поезда "Ласточка". Так, например, 26 февраля из Москвы можно доехать до Костромы на "Ласточке" за 1772 рубля, до Иваново – за 1100 рублей, а до Санкт-Петербурга в Сортавалу – за 790 рублей. Билеты по сниженным ценам уже в продаже.
москва
санкт-петербург
кострома
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, кострома, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Кострома, РЖД
19:24 24.02.2026
 
РЖД снизили цены на билеты на некоторые скоростные поезда

РЖД снизили цены на билеты на скоростные поезда, курсирующие между Москвой и Петербургом

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. РЖД снизили цены на билеты на скоростные поезда, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания.
"Приобрести билеты на скоростные поезда, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, можно по специальным сниженным ценам", - говорится в сообщении.
Например, билеты в экономический класс поездов "Сапсан" отправлением по 28 февраля включительно будут стоить от 2028 рублей, на сидячие места экономкласса с 41-го по 50-е и со 119-го по 128-е поездов "Аврора" №739/740, 741/742, 743/744, 745/746, 749/750 – от 1200 рублей (по 29 апреля), на места в вагонах второго класса поездов "Невский экспресс" №747/748 – от 960 рублей (по 29 апреля).
Отмечается, что до 28 февраля включительно снижена стоимость на билеты и на скоростные поезда "Ласточка". Так, например, 26 февраля из Москвы можно доехать до Костромы на "Ласточке" за 1772 рубля, до Иваново – за 1100 рублей, а до Санкт-Петербурга в Сортавалу – за 790 рублей.
Билеты по сниженным ценам уже в продаже.
Экономика Бизнес РОССИЯ МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Кострома РЖД
 
 
Заголовок открываемого материала