В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты

24.02.2026

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары ("Курумоч"), сообщила Росавиация. "Аэропорт Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍️ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

