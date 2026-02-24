https://1prime.ru/20260224/samolet-867787213.html

Самолет из Нового Уренгоя экстренно сел в Тюмени из-за проблем с крылом

Самолет из Нового Уренгоя экстренно сел в Тюмени из-за проблем с крылом

2026-02-24T21:58+0300

происшествия

бизнес

новый уренгой

аэропорт домодедово

ТЮМЕНЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Ямал", следовавший из Нового Уренгоя в московский аэропорт "Домодедово", во вторник вечером приземлился на запасной аэродром в Тюмени, причиной стала нестандартная работа элементов механизации крыла, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. "Двадцать четвертого февраля экипаж воздушного судна авиакомпании "Ямал" при выполнении регулярного рейса YC-89 по маршруту Новый Уренгой - Домодедово после взлета доложил о нестандартной работе элементов механизации крыла. В целях обеспечения безопасности экипажем воздушного судна принято решение следовать на запасной аэродром города Тюмени (Рощино). Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении. Самолет приземлился в 18.20 мск, Тюменская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров на получение полагающихся услуг. В Новом Уренгое прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм безопасности полетов.

новый уренгой

