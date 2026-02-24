Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет из Нового Уренгоя экстренно сел в Тюмени из-за проблем с крылом - 24.02.2026
Самолет из Нового Уренгоя экстренно сел в Тюмени из-за проблем с крылом
Самолет из Нового Уренгоя экстренно сел в Тюмени из-за проблем с крылом - 24.02.2026, ПРАЙМ
Самолет из Нового Уренгоя экстренно сел в Тюмени из-за проблем с крылом
Самолет авиакомпании "Ямал", следовавший из Нового Уренгоя в московский аэропорт "Домодедово", во вторник вечером приземлился на запасной аэродром в Тюмени,... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T21:58+0300
2026-02-24T21:58+0300
происшествия
бизнес
новый уренгой
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
ТЮМЕНЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Ямал", следовавший из Нового Уренгоя в московский аэропорт "Домодедово", во вторник вечером приземлился на запасной аэродром в Тюмени, причиной стала нестандартная работа элементов механизации крыла, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. "Двадцать четвертого февраля экипаж воздушного судна авиакомпании "Ямал" при выполнении регулярного рейса YC-89 по маршруту Новый Уренгой - Домодедово после взлета доложил о нестандартной работе элементов механизации крыла. В целях обеспечения безопасности экипажем воздушного судна принято решение следовать на запасной аэродром города Тюмени (Рощино). Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении. Самолет приземлился в 18.20 мск, Тюменская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров на получение полагающихся услуг. В Новом Уренгое прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм безопасности полетов.
https://1prime.ru/20260224/aeroporty-867775685.html
новый уренгой
бизнес, новый уренгой, аэропорт домодедово
Происшествия, Бизнес, Новый Уренгой, аэропорт Домодедово
21:58 24.02.2026
 
Самолет из Нового Уренгоя экстренно сел в Тюмени из-за проблем с крылом

Летевший из Нового Уренгоя в Москву самолет сел в Тюмени из-за проблем с крылом

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
ТЮМЕНЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Ямал", следовавший из Нового Уренгоя в московский аэропорт "Домодедово", во вторник вечером приземлился на запасной аэродром в Тюмени, причиной стала нестандартная работа элементов механизации крыла, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Двадцать четвертого февраля экипаж воздушного судна авиакомпании "Ямал" при выполнении регулярного рейса YC-89 по маршруту Новый Уренгой - Домодедово после взлета доложил о нестандартной работе элементов механизации крыла. В целях обеспечения безопасности экипажем воздушного судна принято решение следовать на запасной аэродром города Тюмени (Рощино). Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Самолет приземлился в 18.20 мск, Тюменская транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров на получение полагающихся услуг. В Новом Уренгое прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет соблюдения норм безопасности полетов.
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад
15:43
 
ПроисшествияБизнесНовый Уренгойаэропорт Домодедово
 
 
