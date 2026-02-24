https://1prime.ru/20260224/samozanjatye-867758595.html

Самозанятые предложили включить перевозки на личных автомобилях в стратегию

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Руководитель объединения самозанятых России (ОСР) Иван Литвинов предложил включить перевозки, осуществляемые частными водителями на личных автомобилях, в Транспортную стратегию РФ как отдельную транспортную услугу наряду с такси и каршерингом. Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность интеграции перевозок частными водителями на личных автомобилях в Транспортную стратегию РФ как отдельной транспортной услуги наряду с такси и каршерингом", - сказано в документе. В аналитической записке к письму отмечается, что действующее регулирование сферы перевозок на легковых автомобилях ориентировано на профессионального перевозчика - легковое такси), выполняющего перевозки постоянно. Однако частный водитель использует автомобиль преимущественно для личных нужд и выходит на линию эпизодически. "Применение одинаковых требований к различным по природе моделям - легковому такси и частным перевозчикам на личных автомобилях - приводит к ограничению гибкого сегмента, который обеспечивает устойчивость системы. Следовательно, регулирование данного сегмента - это не вопрос отрасли такси, а инструмент достижения целевых показателей транспортной доступности", - говорится в записке. Добавляется, что частный водитель на личном автомобиле - это "классический самозанятый", с учетом их количества - 5 миллионов - они представляют значительный резерв для развития института самозанятости и поступления налога на профессиональный доход в бюджетную систему. Подчеркивается, что цифровые платформы могут взять на себя контроль и полную ответственность за эту категорию перевозчиков, в том числе вопросы страхования таких водителей и их пассажиров. "На сегодняшний день частные водители на личных автомобилях являются функционально важной частью обеспечения транспортной доступности, так как: увеличивают предложение в пиковые периоды и при сбоях работы регулярного общественного транспорта, снижают риски резкого роста времени ожидания в непогоду за счет наращивания числа машин на линии, обеспечивают "дополнительную связность", - уточняется в записке. По мнению Литвинова, действующее регулирование по факту формирует неблагоприятные условия для частных водителей на личных автомобилях, делая их легальную деятельность затрудненной и неисполнимой, что снижает потенциал компенсации провалов общественного транспорта.

