Британия расширила список санкций против России - 24.02.2026
Британия расширила список санкций против России
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Великобритания внесла в антироссийский санкционный список 240 компаний, семь физлиц и 50 судов, говорится в документе на сайте британского Минфина. "Двадцать четвертого февраля 2026 года министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития обновило санкционный список Великобритании на сайте GOV.UK, включив в него следующие 240 юридических лиц, 7 физических лиц и 50 судов", - говорится в документе.
11:34 24.02.2026
 
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Великобритания внесла в антироссийский санкционный список 240 компаний, семь физлиц и 50 судов, говорится в документе на сайте британского Минфина.
"Двадцать четвертого февраля 2026 года министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития обновило санкционный список Великобритании на сайте GOV.UK, включив в него следующие 240 юридических лиц, 7 физических лиц и 50 судов", - говорится в документе.
 
