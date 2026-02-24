https://1prime.ru/20260224/sanktsii-867768192.html

Британия расширила список санкций против России

Британия расширила список санкций против России

2026-02-24T11:34+0300

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Великобритания внесла в антироссийский санкционный список 240 компаний, семь физлиц и 50 судов, говорится в документе на сайте британского Минфина. "Двадцать четвертого февраля 2026 года министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития обновило санкционный список Великобритании на сайте GOV.UK, включив в него следующие 240 юридических лиц, 7 физических лиц и 50 судов", - говорится в документе.

