Британия ввела санкции против российских банков - 24.02.2026
Британия ввела санкции против российских банков
ЛОНДОН, 24 фев – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против ряда российских банков, в том числе "Почта Банка", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Под ограничительные меры также попали банки "Синара" и "Точка". Помимо этого, санкции были введены в отношении "Ланта-Банка" и банка "Аверс". В санкционный список также попали "Фора-Банк", "Ак Барс банк", банк "Абсолют" и "Транскапиталбанк".В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Британия ввела санкции против российских банков

Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
ЛОНДОН, 24 фев – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против ряда российских банков, в том числе "Почта Банка", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства.
Под ограничительные меры также попали банки "Синара" и "Точка". Помимо этого, санкции были введены в отношении "Ланта-Банка" и банка "Аверс".
В санкционный список также попали "Фора-Банк", "Ак Барс банк", банк "Абсолют" и "Транскапиталбанк".
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Британия расширила список санкций против России
Британия расширила список санкций против России
11:34
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
