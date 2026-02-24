https://1prime.ru/20260224/sanktsii-867769227.html
Британия ввела санкции против российских банков
2026-02-24T12:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867769075_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_68b92bf14c5d7d6ebee25e5b083d4c89.jpg
ЛОНДОН, 24 фев – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против ряда российских банков, в том числе "Почта Банка", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Под ограничительные меры также попали банки "Синара" и "Точка". Помимо этого, санкции были введены в отношении "Ланта-Банка" и банка "Аверс". В санкционный список также попали "Фора-Банк", "Ак Барс банк", банк "Абсолют" и "Транскапиталбанк".В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Британия ввела санкции против российских банков
