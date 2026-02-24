https://1prime.ru/20260224/sanktsii-867769227.html

Британия ввела санкции против российских банков

2026-02-24T12:18+0300

банки

финансы

великобритания

рф

почта банк

"синара"

санкции против рф

транскапиталбанк

ЛОНДОН, 24 фев – ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против ряда российских банков, в том числе "Почта Банка", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Под ограничительные меры также попали банки "Синара" и "Точка". Помимо этого, санкции были введены в отношении "Ланта-Банка" и банка "Аверс". В санкционный список также попали "Фора-Банк", "Ак Барс банк", банк "Абсолют" и "Транскапиталбанк".В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

великобритания

рф

