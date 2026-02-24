https://1prime.ru/20260224/sanktsii-867769506.html
Акции "Газпрома" спокойно отреагировали на новые британские санкции
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Акции "Газпрома", чей завод и морской СПГ-терминал был внесен в санкционные списки Великобритании, спокойно на это отреагировали, следует из данных торгов. Акции "Газпрома" к 11.46 мск дорожают на 0,3% - до 128,26 рубля, до новостей они также демонстрировали умеренный рост. Великобритания ввела санкции против завода и морского СПГ-терминала "Газпром СПГ Портовая".
