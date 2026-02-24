Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции "Газпрома" спокойно отреагировали на новые британские санкции - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260224/sanktsii-867769506.html
Акции "Газпрома" спокойно отреагировали на новые британские санкции
Акции "Газпрома" спокойно отреагировали на новые британские санкции - 24.02.2026, ПРАЙМ
Акции "Газпрома" спокойно отреагировали на новые британские санкции
Акции "Газпрома", чей завод и морской СПГ-терминал был внесен в санкционные списки Великобритании, спокойно на это отреагировали, следует из данных торгов. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T12:30+0300
2026-02-24T12:30+0300
экономика
газ
великобритания
газпром
санкции против рф
торги
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83559/18/835591859_0:214:2881:1835_1920x0_80_0_0_596864621f99b2f8443911aac30ddf40.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Акции "Газпрома", чей завод и морской СПГ-терминал был внесен в санкционные списки Великобритании, спокойно на это отреагировали, следует из данных торгов. Акции "Газпрома" к 11.46 мск дорожают на 0,3% - до 128,26 рубля, до новостей они также демонстрировали умеренный рост. Великобритания ввела санкции против завода и морского СПГ-терминала "Газпром СПГ Портовая".
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83559/18/835591859_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_068dba36c6837290e86ca32a06a47a03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, великобритания, газпром, санкции против рф, торги, рынок
Экономика, Газ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Газпром, санкции против РФ, Торги, Рынок
12:30 24.02.2026
 
Акции "Газпрома" спокойно отреагировали на новые британские санкции

Акции "Газпрома" выросли на 0,3% после объявления о новых санкциях Лондона против компании

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВывеска на офисе ПАО "Газпром"
Вывеска на офисе ПАО Газпром - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Вывеска на офисе ПАО "Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Акции "Газпрома", чей завод и морской СПГ-терминал был внесен в санкционные списки Великобритании, спокойно на это отреагировали, следует из данных торгов.
Акции "Газпрома" к 11.46 мск дорожают на 0,3% - до 128,26 рубля, до новостей они также демонстрировали умеренный рост.
Великобритания ввела санкции против завода и морского СПГ-терминала "Газпром СПГ Портовая".
 
ЭкономикаГазВЕЛИКОБРИТАНИЯГазпромсанкции против РФТоргиРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала