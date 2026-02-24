Акции "Новатэка" подешевели после новостей о британских санкциях

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-24T12:05+0300
2026-02-24T13:02+0300
экономика
великобритания
новатэк
санкции против рф
торги
рынок
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Акции "Новатэка" усилили снижение и теряют более 1% своей стоимости после появления новости о том, что правительство Великобритании внесло в санкционный список "дочку" компании - СПГ-завод "Криогаз-Высоцк", следует из данных Московской биржи. К 11.48 мск акции "Новатэка" теряют в цене 1,14% относительно предыдущего закрытия, снижаясь до 1 187 рублей. До новостей они опускались примерно на 0,14%. Великобритания внесла российское предприятие по производству сжиженного природного газа "Криогаз-Высоцк" ("дочка" "Новатэка") в санкционный список, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.
великобритания, новатэк, санкции против рф, торги, рынок
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новатэк, санкции против РФ, Торги, Рынок
12:05 24.02.2026 (обновлено: 13:02 24.02.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры компании "Новатэк" на Ленинском проспекте в Москве
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Акции "Новатэка" усилили снижение и теряют более 1% своей стоимости после появления новости о том, что правительство Великобритании внесло в санкционный список "дочку" компании - СПГ-завод "Криогаз-Высоцк", следует из данных Московской биржи.
К 11.48 мск акции "Новатэка" теряют в цене 1,14% относительно предыдущего закрытия, снижаясь до 1 187 рублей. До новостей они опускались примерно на 0,14%.
Великобритания внесла российское предприятие по производству сжиженного природного газа "Криогаз-Высоцк" ("дочка" "Новатэка") в санкционный список, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.
Флаги Великобритании в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Британия расширила список санкций против России
11:34
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯНоватэксанкции против РФТоргиРынок
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
