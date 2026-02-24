https://1prime.ru/20260224/sanktsii-867770931.html
Акции "Новатэка" подешевели после новостей о британских санкциях
Акции "Новатэка" подешевели после новостей о британских санкциях - 24.02.2026, ПРАЙМ
Акции "Новатэка" подешевели после новостей о британских санкциях
Акции "Новатэка" усилили снижение и теряют более 1% своей стоимости после появления новости о том, что правительство Великобритании внесло в санкционный список... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T12:05+0300
2026-02-24T12:05+0300
2026-02-24T13:02+0300
экономика
великобритания
новатэк
санкции против рф
торги
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864062577_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_d5aa5da443e3fd6f268403bd53306d24.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Акции "Новатэка" усилили снижение и теряют более 1% своей стоимости после появления новости о том, что правительство Великобритании внесло в санкционный список "дочку" компании - СПГ-завод "Криогаз-Высоцк", следует из данных Московской биржи. К 11.48 мск акции "Новатэка" теряют в цене 1,14% относительно предыдущего закрытия, снижаясь до 1 187 рублей. До новостей они опускались примерно на 0,14%. Великобритания внесла российское предприятие по производству сжиженного природного газа "Криогаз-Высоцк" ("дочка" "Новатэка") в санкционный список, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.
https://1prime.ru/20260224/sanktsii-867768192.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864062577_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_890c45631a7473d558726d3be558b3ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, новатэк, санкции против рф, торги, рынок
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новатэк, санкции против РФ, Торги, Рынок
Акции "Новатэка" подешевели после новостей о британских санкциях
Акции "Новатэка" теряют более 1% после внесения в санкционный список Лондона