Акции "Новатэка" подешевели после новостей о британских санкциях

2026-02-24T12:05+0300

2026-02-24T12:05+0300

2026-02-24T13:02+0300

экономика

великобритания

новатэк

санкции против рф

торги

рынок

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Акции "Новатэка" усилили снижение и теряют более 1% своей стоимости после появления новости о том, что правительство Великобритании внесло в санкционный список "дочку" компании - СПГ-завод "Криогаз-Высоцк", следует из данных Московской биржи. К 11.48 мск акции "Новатэка" теряют в цене 1,14% относительно предыдущего закрытия, снижаясь до 1 187 рублей. До новостей они опускались примерно на 0,14%. Великобритания внесла российское предприятие по производству сжиженного природного газа "Криогаз-Высоцк" ("дочка" "Новатэка") в санкционный список, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.

великобритания

2026

Новости

великобритания, новатэк, санкции против рф, торги, рынок