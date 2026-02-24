https://1prime.ru/20260224/sanktsii-867771067.html

Акции "Транснефти" подешевели после новости о британских санкциях

2026-02-24T11:40+0300

рынок

великобритания

транснефть

санкции против рф

россия

торги

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Акции "Транснефти" перешли к снижению и теряют более 1,5% своей стоимости после появления новости о том, что правительство Великобритании внесло компанию в санкционный список, следует из данных торгов. К 11.30 мск привилегированные акции "Транснефти" падают в цене на 1,55% относительно предыдущего закрытия, до 1 422,8 рубля. До новостей они чуть дорожали. Великобритания внесла компанию "Транснефть" в санкционный список, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.

