Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции "Транснефти" подешевели после новости о британских санкциях - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260224/sanktsii-867771067.html
Акции "Транснефти" подешевели после новости о британских санкциях
Акции "Транснефти" подешевели после новости о британских санкциях - 24.02.2026, ПРАЙМ
Акции "Транснефти" подешевели после новости о британских санкциях
Акции "Транснефти" перешли к снижению и теряют более 1,5% своей стоимости после появления новости о том, что правительство Великобритании внесло компанию в... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T11:40+0300
2026-02-24T13:05+0300
рынок
великобритания
транснефть
санкции против рф
россия
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/97/832779749_0:143:2569:1588_1920x0_80_0_0_0c45420a9628103d9f280a93807097b4.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Акции "Транснефти" перешли к снижению и теряют более 1,5% своей стоимости после появления новости о том, что правительство Великобритании внесло компанию в санкционный список, следует из данных торгов. К 11.30 мск привилегированные акции "Транснефти" падают в цене на 1,55% относительно предыдущего закрытия, до 1 422,8 рубля. До новостей они чуть дорожали. Великобритания внесла компанию "Транснефть" в санкционный список, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.
https://1prime.ru/20260224/sanktsii-867768192.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83277/97/832779749_130:0:2437:1730_1920x0_80_0_0_c59a47ba831c04a72c1928f1b5023577.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, великобритания, транснефть, санкции против рф, россия, торги
Рынок, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Транснефть, санкции против РФ, РОССИЯ, Торги
11:40 24.02.2026 (обновлено: 13:05 24.02.2026)
 
Акции "Транснефти" подешевели после новости о британских санкциях

Акции "Транснефти" потеряли 1,5% после новости о британских санкциях

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛоготип оператора магистральных нефтепроводов России ПАО "Транснефть"
Логотип оператора магистральных нефтепроводов России ПАО Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Логотип оператора магистральных нефтепроводов России ПАО "Транснефть". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Акции "Транснефти" перешли к снижению и теряют более 1,5% своей стоимости после появления новости о том, что правительство Великобритании внесло компанию в санкционный список, следует из данных торгов.
К 11.30 мск привилегированные акции "Транснефти" падают в цене на 1,55% относительно предыдущего закрытия, до 1 422,8 рубля. До новостей они чуть дорожали.
Великобритания внесла компанию "Транснефть" в санкционный список, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.
Флаги Великобритании в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Британия расширила список санкций против России
11:34
 
РынокВЕЛИКОБРИТАНИЯТранснефтьсанкции против РФРОССИЯТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала