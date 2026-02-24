Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Абсолют банке" прокомментировали введение британских санкций - 24.02.2026
В "Абсолют банке" прокомментировали введение британских санкций
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Введение санкций против "Абсолют банка" со стороны Великобритании не окажет влияния на деятельность банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Великобритания ввела санкции против девяти банков из России, в том числе "Абсолют банка", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Новые санкции предполагают отключение этих банков от возможности проводить операции с британскими банками и платежи в фунтах стерлингов. "Как и большинство крупных российских банков, "Абсолют банк" включен в санкционные списки США и ЕС. Введение санкций против банка со стороны Великобритании не окажет влияния на деятельность банка. Английские финансовые организации де-факто ограничили работу с российскими организациями уже давно, и формирование санкционных списков является технической формальностью", - говорится в сообщении. Бизнес-модель "Абсолют банка" полностью ориентирована на российский рынок, банк полностью перешел на использование российских сервисов и платежных решений. На проведении собственных операций и обслуживании клиентов данные меры никак не отразятся, сообщили там.
банки, финансы, великобритания, сша, абсолют банк, ес, санкции против рф
Экономика, Банки, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Абсолют банк, ЕС, санкции против РФ
15:11 24.02.2026 (обновлено: 15:22 24.02.2026)
 
В "Абсолют банке" прокомментировали введение британских санкций

"Абсолют банк": введение британских санкций не повлияет на деятельность банка

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтделение банка "Абсолют Банк"
Отделение банка Абсолют Банк - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Отделение банка "Абсолют Банк" . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Введение санкций против "Абсолют банка" со стороны Великобритании не окажет влияния на деятельность банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Великобритания ввела санкции против девяти банков из России, в том числе "Абсолют банка", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Новые санкции предполагают отключение этих банков от возможности проводить операции с британскими банками и платежи в фунтах стерлингов.
"Как и большинство крупных российских банков, "Абсолют банк" включен в санкционные списки США и ЕС. Введение санкций против банка со стороны Великобритании не окажет влияния на деятельность банка. Английские финансовые организации де-факто ограничили работу с российскими организациями уже давно, и формирование санкционных списков является технической формальностью", - говорится в сообщении.
Бизнес-модель "Абсолют банка" полностью ориентирована на российский рынок, банк полностью перешел на использование российских сервисов и платежных решений. На проведении собственных операций и обслуживании клиентов данные меры никак не отразятся, сообщили там.
Флаги Великобритании в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Британия расширила список санкций против России
11:34
 
