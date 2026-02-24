https://1prime.ru/20260224/sanktsii-867774884.html

В "Абсолют банке" прокомментировали введение британских санкций

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Введение санкций против "Абсолют банка" со стороны Великобритании не окажет влияния на деятельность банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Великобритания ввела санкции против девяти банков из России, в том числе "Абсолют банка", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Новые санкции предполагают отключение этих банков от возможности проводить операции с британскими банками и платежи в фунтах стерлингов. "Как и большинство крупных российских банков, "Абсолют банк" включен в санкционные списки США и ЕС. Введение санкций против банка со стороны Великобритании не окажет влияния на деятельность банка. Английские финансовые организации де-факто ограничили работу с российскими организациями уже давно, и формирование санкционных списков является технической формальностью", - говорится в сообщении. Бизнес-модель "Абсолют банка" полностью ориентирована на российский рынок, банк полностью перешел на использование российских сервисов и платежных решений. На проведении собственных операций и обслуживании клиентов данные меры никак не отразятся, сообщили там.

