В "Абсолют банке" прокомментировали введение британских санкций

2026-02-24T15:11+0300
2026-02-24T15:11+0300
2026-02-24T15:22+0300
экономика
банки
финансы
великобритания
сша
абсолют банк
ес
санкции против рф
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Введение санкций против "Абсолют банка" со стороны Великобритании не окажет влияния на деятельность банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Великобритания ввела санкции против девяти банков из России, в том числе "Абсолют банка", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Новые санкции предполагают отключение этих банков от возможности проводить операции с британскими банками и платежи в фунтах стерлингов. "Как и большинство крупных российских банков, "Абсолют банк" включен в санкционные списки США и ЕС. Введение санкций против банка со стороны Великобритании не окажет влияния на деятельность банка. Английские финансовые организации де-факто ограничили работу с российскими организациями уже давно, и формирование санкционных списков является технической формальностью", - говорится в сообщении. Бизнес-модель "Абсолют банка" полностью ориентирована на российский рынок, банк полностью перешел на использование российских сервисов и платежных решений. На проведении собственных операций и обслуживании клиентов данные меры никак не отразятся, сообщили там.
великобритания
сша
