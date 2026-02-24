https://1prime.ru/20260224/sanktsii-867783525.html
Новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка"
Новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка" - 24.02.2026, ПРАЙМ
Новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка"
Новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка", он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T19:16+0300
2026-02-24T19:16+0300
2026-02-24T19:16+0300
экономика
банки
великобритания
сша
финансы
москва
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/20/830582057_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a459af695c60c4b21cfa4bc7bb7d70ec.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка", он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Великобритания ввела санкции против девяти банков из России, в том числе "Ланта-банка", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Новые санкции предполагают отключение этих кредитных организаций от возможности проводить операции с британскими банками и платежи в фунтах стерлингов. "Ланта-банк" давно работает в условиях санкций, введенных США и Евросоюзом. Дополнительные санкции со стороны Великобритании не способны оказать влияние на нашу деятельность. Банк работает в штатном режиме, продолжает оказывать полный спектр услуг клиентам", - говорится в сообщении. "Ланта-банк" был основан 24 июня 1992 года. Уставный капитал - 419,1 миллиона рублей. Имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Орловской области, Крыму и ряде других регионов РФ.
https://1prime.ru/20260224/sanktsii-867774884.html
великобритания
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/20/830582057_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1391af768bb2fa660429ab86552bcafa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, великобритания, сша, финансы, москва, ес
Экономика, Банки, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Финансы, МОСКВА, ЕС
Новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка"
РИА Новости: новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка"