Новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка"

2026-02-24T19:16+0300

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка", он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Великобритания ввела санкции против девяти банков из России, в том числе "Ланта-банка", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Новые санкции предполагают отключение этих кредитных организаций от возможности проводить операции с британскими банками и платежи в фунтах стерлингов. "Ланта-банк" давно работает в условиях санкций, введенных США и Евросоюзом. Дополнительные санкции со стороны Великобритании не способны оказать влияние на нашу деятельность. Банк работает в штатном режиме, продолжает оказывать полный спектр услуг клиентам", - говорится в сообщении. "Ланта-банк" был основан 24 июня 1992 года. Уставный капитал - 419,1 миллиона рублей. Имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Орловской области, Крыму и ряде других регионов РФ.

