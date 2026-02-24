Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка" - 24.02.2026
Новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка"
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка", он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Великобритания ввела санкции против девяти банков из России, в том числе "Ланта-банка", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Новые санкции предполагают отключение этих кредитных организаций от возможности проводить операции с британскими банками и платежи в фунтах стерлингов. "Ланта-банк" давно работает в условиях санкций, введенных США и Евросоюзом. Дополнительные санкции со стороны Великобритании не способны оказать влияние на нашу деятельность. Банк работает в штатном режиме, продолжает оказывать полный спектр услуг клиентам", - говорится в сообщении. "Ланта-банк" был основан 24 июня 1992 года. Уставный капитал - 419,1 миллиона рублей. Имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Орловской области, Крыму и ряде других регионов РФ.
19:16 24.02.2026
 
Новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка"

РИА Новости: новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка"

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Новые санкции Великобритании не повлияют на работу "Ланта-банка", он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Великобритания ввела санкции против девяти банков из России, в том числе "Ланта-банка", говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте британского правительства. Новые санкции предполагают отключение этих кредитных организаций от возможности проводить операции с британскими банками и платежи в фунтах стерлингов.
"Ланта-банк" давно работает в условиях санкций, введенных США и Евросоюзом. Дополнительные санкции со стороны Великобритании не способны оказать влияние на нашу деятельность. Банк работает в штатном режиме, продолжает оказывать полный спектр услуг клиентам", - говорится в сообщении.
"Ланта-банк" был основан 24 июня 1992 года. Уставный капитал - 419,1 миллиона рублей. Имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Орловской области, Крыму и ряде других регионов РФ.
В "Абсолют банке" прокомментировали введение британских санкций
15:11
15:11
 
