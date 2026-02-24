https://1prime.ru/20260224/siyyarto-867786152.html

Сийярто рассказал, как Венгрия станет устойчивее к энергошантажу Украины

Сийярто рассказал, как Венгрия станет устойчивее к энергошантажу Украины - 24.02.2026, ПРАЙМ

Сийярто рассказал, как Венгрия станет устойчивее к энергошантажу Украины

Переход мажоритарной доли "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) в собственность венгерской MOL сделает Венгрию гораздо устойчивее к энергошантажу Киева, который... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T21:00+0300

2026-02-24T21:00+0300

2026-02-24T21:00+0300

энергетика

мировая экономика

украина

венгрия

газ

киев

петер сийярто

mol

nis

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/16/853025283_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_ff7946006dfc2c2c7ea2528c9ac87eab.jpg

БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Переход мажоритарной доли "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) в собственность венгерской MOL сделает Венгрию гораздо устойчивее к энергошантажу Киева, который прекратил транзит нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В результате сделки (по продаже мажоритарной доли сербской NIS венгерской MOL - ред.) словацкий, венгерский и сербский нефтяные рынки смогут функционировать гораздо более скоординированно, чем раньше. Это также сделает нас гораздо более устойчивыми к политическому шантажу, такому как нынешний шантаж Украины", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.Венгерская нефтегазовая компания MOL 19 января сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии")."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.

https://1prime.ru/20260223/siyyarto-867750438.html

украина

венгрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, венгрия, газ, киев, петер сийярто, mol, nis, ес