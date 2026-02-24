Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто рассказал, как Венгрия станет устойчивее к энергошантажу Украины - 24.02.2026
Сийярто рассказал, как Венгрия станет устойчивее к энергошантажу Украины
БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Переход мажоритарной доли "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) в собственность венгерской MOL сделает Венгрию гораздо устойчивее к энергошантажу Киева, который прекратил транзит нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В результате сделки (по продаже мажоритарной доли сербской NIS венгерской MOL - ред.) словацкий, венгерский и сербский нефтяные рынки смогут функционировать гораздо более скоординированно, чем раньше. Это также сделает нас гораздо более устойчивыми к политическому шантажу, такому как нынешний шантаж Украины", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.Венгерская нефтегазовая компания MOL 19 января сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии")."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.
21:00 24.02.2026
 
Сийярто рассказал, как Венгрия станет устойчивее к энергошантажу Украины

Сийярто: после покупки доли в NIS Венгрия станет устойчивее к шантажу Украины

БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Переход мажоритарной доли "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) в собственность венгерской MOL сделает Венгрию гораздо устойчивее к энергошантажу Киева, который прекратил транзит нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В результате сделки (по продаже мажоритарной доли сербской NIS венгерской MOL - ред.) словацкий, венгерский и сербский нефтяные рынки смогут функционировать гораздо более скоординированно, чем раньше. Это также сделает нас гораздо более устойчивыми к политическому шантажу, такому как нынешний шантаж Украины", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгерская нефтегазовая компания MOL 19 января сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.
Энергетика Мировая экономика УКРАИНА ВЕНГРИЯ Газ Киев Петер Сийярто MOL NIS ЕС
 
 
