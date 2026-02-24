https://1prime.ru/20260224/siyyarto-867789062.html
Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, заявил Сийярто
Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, заявил Сийярто - 24.02.2026, ПРАЙМ
Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, заявил Сийярто
24.02.2026, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, но не будет отказываться от выгодных и надежных поставок из РФ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Диверсификация для нас важна, но в то же время она означает для нас как можно больше источников и транспортных маршрутов, а не меньше. И это ни в коем случае не означает, что мы заменяем дешевые и надежные источники более дорогими и менее надежными", - сказал Сийярто, выступая в Институте мира США. Трансляцию вел телеканал М1.
