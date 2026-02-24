Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, заявил Сийярто - 24.02.2026
Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, заявил Сийярто
Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, заявил Сийярто - 24.02.2026, ПРАЙМ
Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, заявил Сийярто
Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, но не будет отказываться от выгодных и надежных поставок из РФ, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T23:40+0300
2026-02-24T23:40+0300
БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, но не будет отказываться от выгодных и надежных поставок из РФ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Диверсификация для нас важна, но в то же время она означает для нас как можно больше источников и транспортных маршрутов, а не меньше. И это ни в коем случае не означает, что мы заменяем дешевые и надежные источники более дорогими и менее надежными", - сказал Сийярто, выступая в Институте мира США. Трансляцию вел телеканал М1.
газ, рф, сша, венгрия, петер сийярто
Энергетика, Газ, РФ, США, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
23:40 24.02.2026
 
Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, но не будет отказываться от выгодных и надежных поставок из РФ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Диверсификация для нас важна, но в то же время она означает для нас как можно больше источников и транспортных маршрутов, а не меньше. И это ни в коем случае не означает, что мы заменяем дешевые и надежные источники более дорогими и менее надежными", - сказал Сийярто, выступая в Институте мира США. Трансляцию вел телеканал М1.
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода, заявил Сийярто
Вчера, 23:11
 
