Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, заявил Сийярто

Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, заявил Сийярто

2026-02-24T23:40+0300

БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, но не будет отказываться от выгодных и надежных поставок из РФ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Диверсификация для нас важна, но в то же время она означает для нас как можно больше источников и транспортных маршрутов, а не меньше. И это ни в коем случае не означает, что мы заменяем дешевые и надежные источники более дорогими и менее надежными", - сказал Сийярто, выступая в Институте мира США. Трансляцию вел телеканал М1.

2026

