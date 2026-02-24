https://1prime.ru/20260224/sochi-867762332.html
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты - 24.02.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T08:10+0300
2026-02-24T08:10+0300
2026-02-24T08:35+0300
бизнес
сочи
росавиация
воздушный транспорт
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83131/92/831319267_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_96cb0c68cb263aeca35f974faf619c9b.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.️ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83131/92/831319267_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_8f077a58dafc59fa319089634571ebe0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сочи, росавиация, воздушный транспорт, общество
Бизнес, СОЧИ, Росавиация, Воздушный транспорт, Общество
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи