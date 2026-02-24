Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты - 24.02.2026
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. | 24.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍️ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
2026
08:10 24.02.2026 (обновлено: 08:35 24.02.2026)
 
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍️ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
