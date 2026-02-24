https://1prime.ru/20260224/sochi-867762332.html

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

2026-02-24T08:10+0300

2026-02-24T08:10+0300

2026-02-24T08:35+0300

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍️ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

сочи

2026

