В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты - 24.02.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

24.02.2026

2026-02-24T10:40+0300

2026-02-24T10:40+0300

2026-02-24T10:54+0300

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

2026

