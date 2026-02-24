https://1prime.ru/20260224/sochi-867766673.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты
2026-02-24T10:40+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
