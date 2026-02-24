Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совкомбанке рассказали, куда движутся банки с помощью ИИ - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260224/sovkombank-867770062.html
В Совкомбанке рассказали, куда движутся банки с помощью ИИ
В Совкомбанке рассказали, куда движутся банки с помощью ИИ - 24.02.2026, ПРАЙМ
В Совкомбанке рассказали, куда движутся банки с помощью ИИ
Банковская отрасль перешла от эпохи автоматизации и цифровизации к эпохе автономного принятия решений, когда искусственный интеллект начинает участвовать в... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T13:13+0300
2026-02-24T13:13+0300
финансы
банки
совкомбанк
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867769804_0:130:1281:850_1920x0_80_0_0_3a4a85b48b4c57acb5c1671ba22573c6.jpg
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Банковская отрасль перешла от эпохи автоматизации и цифровизации к эпохе автономного принятия решений, когда искусственный интеллект начинает участвовать в ключевых процессах. Об этом на конференции "Цифровизация финансового сектора 2026" рассказал руководитель департамента развития корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Андрей Панарин.Он подчеркнул, что для дальнейшего развития в этом направлении необходимо уделять особое внимание качеству и чистоте данных. В банке серьезно относятся к этим изменениям, видят за ними значительные перспективы. Более детально обсудили несколько ключевых трендов, определяющих развитие отрасли.Основной тренд — гиперперсонализация. "Мы видим свою задачу в том, чтобы сделать нашего клиента счастливым, так как это залог долгосрочных взаимовыгодных отношений. Для этого нужно не только предоставлять продукты и услуги, отвечающих текущим потребностям клиента, но и строить гипотезы о будущих запросах, которые появятся в след за развитием бизнеса клиента и отрасли в целом", — рассказал спикер.Здесь ИИ помогает анализировать всю доступную информацию для построения максимально точной гипотезы. Это означает, что не нужно тратить деньги на разработку ненужного. Таким образом, можно идти впереди рынка, что всегда более выигрышная позиция, чем догонять, добавил он.Второй важный тренд — борьба с мошенничеством (фродом), где искусственный интеллект открывает новые возможности. "Например, при анализе данных по платежам ИИ выявляет не всегда очевидные закономерности и взаимосвязи – "тонкие связи", которые не видны ни человеку, ни ранее используемым алгоритмам", — подчеркнул представитель Совкомбанка.Отдельное внимание Андрей Панарин уделил регуляторной риторике и отметил, что в 2026 году надзорные органы будут уделять повышенное внимание тому, как используется ИИ для принятия решения. Говоря о будущем, Панарин отметил тренд на движение генеративных моделей в сторону мультиагентных систем, что кардинально меняет внутренние банковские процессы.
https://1prime.ru/20260220/sovkombank-867644241.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867769804_0:10:1281:970_1920x0_80_0_0_2066bf209337cf5cd64a02af67b3aab3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, совкомбанк, технологии
Финансы, Банки, Совкомбанк, Технологии
13:13 24.02.2026
 
В Совкомбанке рассказали, куда движутся банки с помощью ИИ

В Совкомбанке рассказали, как ИИ помогает идти впереди рынка

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаРуководитель департамента развития корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Андрей Панарин
Руководитель департамента развития корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Андрей Панарин - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Банковская отрасль перешла от эпохи автоматизации и цифровизации к эпохе автономного принятия решений, когда искусственный интеллект начинает участвовать в ключевых процессах. Об этом на конференции "Цифровизация финансового сектора 2026" рассказал руководитель департамента развития корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Андрей Панарин.

Он подчеркнул, что для дальнейшего развития в этом направлении необходимо уделять особое внимание качеству и чистоте данных. В банке серьезно относятся к этим изменениям, видят за ними значительные перспективы.

Более детально обсудили несколько ключевых трендов, определяющих развитие отрасли.

Основной тренд — гиперперсонализация. "Мы видим свою задачу в том, чтобы сделать нашего клиента счастливым, так как это залог долгосрочных взаимовыгодных отношений. Для этого нужно не только предоставлять продукты и услуги, отвечающих текущим потребностям клиента, но и строить гипотезы о будущих запросах, которые появятся в след за развитием бизнеса клиента и отрасли в целом", — рассказал спикер.
Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств"
20 февраля, 14:00
Здесь ИИ помогает анализировать всю доступную информацию для построения максимально точной гипотезы. Это означает, что не нужно тратить деньги на разработку ненужного. Таким образом, можно идти впереди рынка, что всегда более выигрышная позиция, чем догонять, добавил он.

Второй важный тренд — борьба с мошенничеством (фродом), где искусственный интеллект открывает новые возможности. "Например, при анализе данных по платежам ИИ выявляет не всегда очевидные закономерности и взаимосвязи – "тонкие связи", которые не видны ни человеку, ни ранее используемым алгоритмам", — подчеркнул представитель Совкомбанка.

Отдельное внимание Андрей Панарин уделил регуляторной риторике и отметил, что в 2026 году надзорные органы будут уделять повышенное внимание тому, как используется ИИ для принятия решения.

Говоря о будущем, Панарин отметил тренд на движение генеративных моделей в сторону мультиагентных систем, что кардинально меняет внутренние банковские процессы.
 
ФинансыБанкиСовкомбанкТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала