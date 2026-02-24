https://1prime.ru/20260224/sovkombank-867770062.html

В Совкомбанке рассказали, куда движутся банки с помощью ИИ

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Банковская отрасль перешла от эпохи автоматизации и цифровизации к эпохе автономного принятия решений, когда искусственный интеллект начинает участвовать в ключевых процессах. Об этом на конференции "Цифровизация финансового сектора 2026" рассказал руководитель департамента развития корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Андрей Панарин.Он подчеркнул, что для дальнейшего развития в этом направлении необходимо уделять особое внимание качеству и чистоте данных. В банке серьезно относятся к этим изменениям, видят за ними значительные перспективы. Более детально обсудили несколько ключевых трендов, определяющих развитие отрасли.Основной тренд — гиперперсонализация. "Мы видим свою задачу в том, чтобы сделать нашего клиента счастливым, так как это залог долгосрочных взаимовыгодных отношений. Для этого нужно не только предоставлять продукты и услуги, отвечающих текущим потребностям клиента, но и строить гипотезы о будущих запросах, которые появятся в след за развитием бизнеса клиента и отрасли в целом", — рассказал спикер.Здесь ИИ помогает анализировать всю доступную информацию для построения максимально точной гипотезы. Это означает, что не нужно тратить деньги на разработку ненужного. Таким образом, можно идти впереди рынка, что всегда более выигрышная позиция, чем догонять, добавил он.Второй важный тренд — борьба с мошенничеством (фродом), где искусственный интеллект открывает новые возможности. "Например, при анализе данных по платежам ИИ выявляет не всегда очевидные закономерности и взаимосвязи – "тонкие связи", которые не видны ни человеку, ни ранее используемым алгоритмам", — подчеркнул представитель Совкомбанка.Отдельное внимание Андрей Панарин уделил регуляторной риторике и отметил, что в 2026 году надзорные органы будут уделять повышенное внимание тому, как используется ИИ для принятия решения. Говоря о будущем, Панарин отметил тренд на движение генеративных моделей в сторону мультиагентных систем, что кардинально меняет внутренние банковские процессы.

