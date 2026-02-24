Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США выросли выплаты донорам плазмы - 24.02.2026
В США выросли выплаты донорам плазмы
В США выросли выплаты донорам плазмы - 24.02.2026, ПРАЙМ
В США выросли выплаты донорам плазмы
Суммарные выплаты донорам плазмы в Соединенных Штатах превысили бюджет федеральной программы помощи малообеспеченным семьям в оплате коммунальных услуг,... | 24.02.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Суммарные выплаты донорам плазмы в Соединенных Штатах превысили бюджет федеральной программы помощи малообеспеченным семьям в оплате коммунальных услуг, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные на фоне роста интереса к донорству в США из-за увеличения стоимости жизни. "Отрасль направила более 4,7 миллиарда долларов в бюджеты американских домохозяйств через выплаты донорам - почти на 13% больше, чем весь федеральный бюджет программы помощи малообеспеченным семьям в оплате энергоснабжения (4,1 миллиарда долларов)", - говорится в докладе Джорджтаунской группы по исследованию крови и плазмы. В документе также отмечается, что суммарно в 2025 году американцы сдали плазму более 75 миллионов раз. Рост донорской активности в США происходит на фоне расширения сети специализированных центров. Телеканал NBC ранее сообщал, что пункты сдачи плазмы все чаще открываются в пригородах и университетских городах, а часть жителей страны рассматривает донорство как способ компенсировать рост повседневных расходов. По данным телеканала, некоторые американцы используют выплаты за плазму для покрытия базовых нужд - от коммунальных счетов до покупки товаров первой необходимости. РИА Новости обратилось за комментариями в профильные организации США, но ответа пока не получило.
Экономика, Мировая экономика, США, NBC
04:34 24.02.2026 (обновлено: 05:12 24.02.2026)
 
В США выросли выплаты донорам плазмы

Выплаты донорам плазмы в США превысили бюджет программы помощи малообеспеченным семьям

ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Суммарные выплаты донорам плазмы в Соединенных Штатах превысили бюджет федеральной программы помощи малообеспеченным семьям в оплате коммунальных услуг, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные на фоне роста интереса к донорству в США из-за увеличения стоимости жизни.
"Отрасль направила более 4,7 миллиарда долларов в бюджеты американских домохозяйств через выплаты донорам - почти на 13% больше, чем весь федеральный бюджет программы помощи малообеспеченным семьям в оплате энергоснабжения (4,1 миллиарда долларов)", - говорится в докладе Джорджтаунской группы по исследованию крови и плазмы.
В документе также отмечается, что суммарно в 2025 году американцы сдали плазму более 75 миллионов раз.
Рост донорской активности в США происходит на фоне расширения сети специализированных центров. Телеканал NBC ранее сообщал, что пункты сдачи плазмы все чаще открываются в пригородах и университетских городах, а часть жителей страны рассматривает донорство как способ компенсировать рост повседневных расходов. По данным телеканала, некоторые американцы используют выплаты за плазму для покрытия базовых нужд - от коммунальных счетов до покупки товаров первой необходимости.
РИА Новости обратилось за комментариями в профильные организации США, но ответа пока не получило.
 
