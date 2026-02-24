Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США на 90 процентов зависят от импорта минералов, заявил Пентагон
2026-02-24T19:42+0300
2026-02-24T19:42+0300
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам и более чем на 50% - по более чем 50, заявил помощник министра войны США по политике в области промышленной базы Майкл Каденацци, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам. "Сегодня Соединенные Штаты более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам и более чем на 50% - по более чем 50", - сказал он. По словам Каденацци, значительная, а в ряде случаев доминирующая доля мировых мощностей по переработке этих материалов сосредоточена в Китае. Он отметил, что Пекин уже демонстрировал готовность использовать контроль над цепочками поставок как инструмент давления. "Китай продемонстрировал готовность использовать свое доминирование в цепочках поставок как рычаг геополитической силы", - подчеркнул он. Каденацци напомнил, что приостановка экспорта редкоземельных металлов в Японию в 2010 году и недавние ограничения на галлий и германий стали предупреждением для промышленно развитых стран, включая Соединенные Штаты. "Мы не можем и не позволим, чтобы оперативная готовность вооруженных сил США зависела от стратегических расчетов противника", - заявил он.
19:42 24.02.2026
 
США на 90 процентов зависят от импорта минералов, заявил Пентагон

Пентагон: США более чем на 90% зависят от импорта около 25 критических минералов

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам и более чем на 50% - по более чем 50, заявил помощник министра войны США по политике в области промышленной базы Майкл Каденацци, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам.
"Сегодня Соединенные Штаты более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам и более чем на 50% - по более чем 50", - сказал он.
По словам Каденацци, значительная, а в ряде случаев доминирующая доля мировых мощностей по переработке этих материалов сосредоточена в Китае. Он отметил, что Пекин уже демонстрировал готовность использовать контроль над цепочками поставок как инструмент давления.
"Китай продемонстрировал готовность использовать свое доминирование в цепочках поставок как рычаг геополитической силы", - подчеркнул он.
Каденацци напомнил, что приостановка экспорта редкоземельных металлов в Японию в 2010 году и недавние ограничения на галлий и германий стали предупреждением для промышленно развитых стран, включая Соединенные Штаты.
"Мы не можем и не позволим, чтобы оперативная готовность вооруженных сил США зависела от стратегических расчетов противника", - заявил он.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Китай заявил о праве на ответные меры после введения США новых пошлин
