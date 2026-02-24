https://1prime.ru/20260224/ssha-867784235.html

США на 90 процентов зависят от импорта минералов, заявил Пентагон

США на 90 процентов зависят от импорта минералов, заявил Пентагон - 24.02.2026, ПРАЙМ

США на 90 процентов зависят от импорта минералов, заявил Пентагон

Соединенные Штаты более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам и более чем на 50% - по более чем 50, заявил помощник министра... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T19:42+0300

2026-02-24T19:42+0300

2026-02-24T19:42+0300

экономика

мировая экономика

сша

китай

пекин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg

ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам и более чем на 50% - по более чем 50, заявил помощник министра войны США по политике в области промышленной базы Майкл Каденацци, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам. "Сегодня Соединенные Штаты более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам и более чем на 50% - по более чем 50", - сказал он. По словам Каденацци, значительная, а в ряде случаев доминирующая доля мировых мощностей по переработке этих материалов сосредоточена в Китае. Он отметил, что Пекин уже демонстрировал готовность использовать контроль над цепочками поставок как инструмент давления. "Китай продемонстрировал готовность использовать свое доминирование в цепочках поставок как рычаг геополитической силы", - подчеркнул он. Каденацци напомнил, что приостановка экспорта редкоземельных металлов в Японию в 2010 году и недавние ограничения на галлий и германий стали предупреждением для промышленно развитых стран, включая Соединенные Штаты. "Мы не можем и не позволим, чтобы оперативная готовность вооруженных сил США зависела от стратегических расчетов противника", - заявил он.

https://1prime.ru/20260224/poshliny-867771729.html

сша

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай, пекин