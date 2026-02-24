https://1prime.ru/20260224/ssha-867784714.html
Пентагон: ограничение поставок редкоземов из КНР было бы губительно для США
Пентагон: ограничение поставок редкоземов из КНР было бы губительно для США
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Возможное перекрытие КНР поставок редкоземельных металлов было бы разрушительно для военно-промышленного комплекса США и представляло бы значительную угрозу национальной безопасности, заявил во вторник помощник министра войны США по промышленной базе Майкл Каденацци, выступая в сенате. "Готовность Китая перекрыть поставки редкоземельных металлов представляла значительную угрозу национальной безопасности и имела бы разрушительные последствия как для внутренней промышленности, так и для оборонно-промышленной базы", - сказал помощник министра в ходе слушаний. По словам Каденацци, многие американские системы вооружений в высокой степени зависят от редкоземельных элементов и других критически важных материалов. "В краткосрочной перспективе определенно возник бы дефицит, который повлиял бы на нашу способность производить необходимые системы вооружений", - подчеркнул помощник министра. Каденацци добавил, что национальный оборонный запас позволил бы США продержаться определенный период времени, однако для долгосрочного решения потребовалось бы активное наращивание добычи и переработки как внутри страны, так и совместно с партнерами.
