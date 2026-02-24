Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут одобрить продажу доли NIS венгерской MOL, заявил Сийярто - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260224/ssha-867786810.html
США могут одобрить продажу доли NIS венгерской MOL, заявил Сийярто
США могут одобрить продажу доли NIS венгерской MOL, заявил Сийярто - 24.02.2026, ПРАЙМ
США могут одобрить продажу доли NIS венгерской MOL, заявил Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ожидает, что процесс по одобрению Управлением иностранными активами (OFAC) минфина... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T21:31+0300
2026-02-24T21:31+0300
политика
россия
сша
венгрия
петер сийярто
газпром нефть
mol
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910461_0:142:3075:1872_1920x0_80_0_0_f054fc4347e84ade3a1f784e96e54246.jpg
БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ожидает, что процесс по одобрению Управлением иностранными активами (OFAC) минфина США сделки по продаже российской доли "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской MOL может пройти в ближайшие дни. "Компания MOL ведет активные переговоры о покупке сербской нефтяной компании с российскими владельцами. Для завершения сделки MOL и "Газпромнефти" необходимо одобрение американского санкционного ведомства. В ближайшие дни мы рассмотрим статус этого процесса. Чем скорее санкционное ведомство США даст свое одобрение, тем скорее MOL сможет завершить переговоры с российскими владельцами по контракту, тем скорее сербская нефтяная компания также окажется в мажоритарной собственности MOL", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.OFAC минфина США ранее продлило до 20 марта лицензию на оперативную деятельность NIS под санкциями США.Венгерская нефтегазовая компания MOL 19 января сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций NIS.Президент Сербии Александр Вучич сообщил 13 января, что ожидает окончательного договора о покупке контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" в феврале-марте 2026 года."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.
https://1prime.ru/20260223/siyyarto-867750438.html
сша
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910461_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fbe84204742c5c3b8818f74d96ac7964.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, венгрия, петер сийярто, газпром нефть, mol
Политика, РОССИЯ, США, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Газпром нефть, MOL
21:31 24.02.2026
 
США могут одобрить продажу доли NIS венгерской MOL, заявил Сийярто

Сийярто: США могут одобрить продажу российской доли NIS венгерской MOL в ближайшие дни

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ожидает, что процесс по одобрению Управлением иностранными активами (OFAC) минфина США сделки по продаже российской доли "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской MOL может пройти в ближайшие дни.
"Компания MOL ведет активные переговоры о покупке сербской нефтяной компании с российскими владельцами. Для завершения сделки MOL и "Газпромнефти" необходимо одобрение американского санкционного ведомства. В ближайшие дни мы рассмотрим статус этого процесса. Чем скорее санкционное ведомство США даст свое одобрение, тем скорее MOL сможет завершить переговоры с российскими владельцами по контракту, тем скорее сербская нефтяная компания также окажется в мажоритарной собственности MOL", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
OFAC минфина США ранее продлило до 20 марта лицензию на оперативную деятельность NIS под санкциями США.
Венгерская нефтегазовая компания MOL 19 января сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций NIS.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил 13 января, что ожидает окончательного договора о покупке контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" в феврале-марте 2026 года.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Глава МИД Люксембурга уличил Сибигу во лжи о "Дружбе", заявил Сийярто
Вчера, 21:22
 
ПолитикаРОССИЯСШАВЕНГРИЯПетер СийяртоГазпром нефтьMOL
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала