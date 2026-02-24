Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США расширили санкционный список против России - 24.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260224/ssha-867788049.html
США расширили санкционный список против России
США расширили санкционный список против России - 24.02.2026, ПРАЙМ
США расширили санкционный список против России
Министерство финансов США расширило санкционный список по линии России, включив в него четырёх физических лиц и три организации, говорится в обнародованном во... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T22:59+0300
2026-02-24T22:59+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов США расширило санкционный список по линии России, включив в него четырёх физических лиц и три организации, говорится в обнародованном во вторник заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Санкции введены в рамках закона CAATSA и мер, связанных с кибердеятельностью. В список внесены граждане России и Узбекистана, в том числе Сергей Зеленюк, Олег Кучеров, Марина Васанович и Азизжон Мамашоев. Также под ограничения подпали зарегистрированные в России и ОАЭ компании, включая MATRIX LLC, Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ.
22:59 24.02.2026
 
США расширили санкционный список против России

Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов США расширило санкционный список по линии России, включив в него четырёх физических лиц и три организации, говорится в обнародованном во вторник заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Санкции введены в рамках закона CAATSA и мер, связанных с кибердеятельностью. В список внесены граждане России и Узбекистана, в том числе Сергей Зеленюк, Олег Кучеров, Марина Васанович и Азизжон Мамашоев.
Также под ограничения подпали зарегистрированные в России и ОАЭ компании, включая MATRIX LLC, Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ.
