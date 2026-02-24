https://1prime.ru/20260224/ssha-867788049.html
США расширили санкционный список против России
США расширили санкционный список против России
ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов США расширило санкционный список по линии России, включив в него четырёх физических лиц и три организации, говорится в обнародованном во вторник заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Санкции введены в рамках закона CAATSA и мер, связанных с кибердеятельностью. В список внесены граждане России и Узбекистана, в том числе Сергей Зеленюк, Олег Кучеров, Марина Васанович и Азизжон Мамашоев. Также под ограничения подпали зарегистрированные в России и ОАЭ компании, включая MATRIX LLC, Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ.
