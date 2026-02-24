https://1prime.ru/20260224/ssha-867788646.html

В Индонезии без особого энтузиазма отреагировали на переговоры с США

2026-02-24T23:49+0300

экономика

мировая экономика

индонезия

сша

джакарта

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859622795_0:47:800:497_1920x0_80_0_0_0fe6d9550e0d899cfb8d0254e942850b.jpg

ДЖАКАРТА, 24 фев - ПРАЙМ. В Индонезии "без особого энтузиазма" отреагировали на завершение переговоров по двустороннему торговому соглашению с Соединёнными Штатами, пишет газета Jakarta Post. Соглашение о взаимной торговле между США и Индонезией, подписанное в конце прошлой недели, предусматривает введение тарифов на значительную часть индонезийского экспорта при расширении доступа американских компаний на рынок архипелага. "В Джакарте в пятницу не наблюдалось особого энтузиазма после объявления о завершении двустороннего торгового соглашения между Индонезией и Соединёнными Штатами", - отмечает газета. Как подчеркивает издание, переговорный процесс изначально проходил в условиях давления со стороны Вашингтона. "Речь никогда не шла о равноправной конкуренции: процесс начался с угроз США ввести чрезмерно высокие импортные пошлины против стран по всему миру, вынуждая их затем договариваться об условиях, которые были бы лучше, но всё равно неблагоприятны", - говорится в публикации. Особую обеспокоенность, по мнению издания, вызывают положения соглашения, выходящие за рамки тарифной политики. "Такие положения не только вмешиваются в стратегии экономического развития, направленные на поддержку национального бизнеса, но в отдельных случаях затрагивают и внешнюю политику", - подчёркивает Jakarta Post.

индонезия

сша

джакарта

2026

