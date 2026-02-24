https://1prime.ru/20260224/ssha-867788646.html
В Индонезии без особого энтузиазма отреагировали на переговоры с США
В Индонезии без особого энтузиазма отреагировали на переговоры с США - 24.02.2026, ПРАЙМ
В Индонезии без особого энтузиазма отреагировали на переговоры с США
В Индонезии "без особого энтузиазма" отреагировали на завершение переговоров по двустороннему торговому соглашению с Соединёнными Штатами, пишет газета Jakarta... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T23:49+0300
2026-02-24T23:49+0300
2026-02-24T23:49+0300
экономика
мировая экономика
индонезия
сша
джакарта
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859622795_0:47:800:497_1920x0_80_0_0_0fe6d9550e0d899cfb8d0254e942850b.jpg
ДЖАКАРТА, 24 фев - ПРАЙМ. В Индонезии "без особого энтузиазма" отреагировали на завершение переговоров по двустороннему торговому соглашению с Соединёнными Штатами, пишет газета Jakarta Post. Соглашение о взаимной торговле между США и Индонезией, подписанное в конце прошлой недели, предусматривает введение тарифов на значительную часть индонезийского экспорта при расширении доступа американских компаний на рынок архипелага. "В Джакарте в пятницу не наблюдалось особого энтузиазма после объявления о завершении двустороннего торгового соглашения между Индонезией и Соединёнными Штатами", - отмечает газета. Как подчеркивает издание, переговорный процесс изначально проходил в условиях давления со стороны Вашингтона. "Речь никогда не шла о равноправной конкуренции: процесс начался с угроз США ввести чрезмерно высокие импортные пошлины против стран по всему миру, вынуждая их затем договариваться об условиях, которые были бы лучше, но всё равно неблагоприятны", - говорится в публикации. Особую обеспокоенность, по мнению издания, вызывают положения соглашения, выходящие за рамки тарифной политики. "Такие положения не только вмешиваются в стратегии экономического развития, направленные на поддержку национального бизнеса, но в отдельных случаях затрагивают и внешнюю политику", - подчёркивает Jakarta Post.
https://1prime.ru/20260224/ssha-867788049.html
индонезия
сша
джакарта
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859622795_66:0:782:537_1920x0_80_0_0_317c14857e1b9c0560ce5ee59f051793.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, индонезия, сша, джакарта
Экономика, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, США, Джакарта
В Индонезии без особого энтузиазма отреагировали на переговоры с США
Jakarta Post: в Индонезии без энтузиазма отреагировали на торговое соглашение с США