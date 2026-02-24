https://1prime.ru/20260224/ssha-867788819.html
США могут издать указ о сборе банками данных о гражданстве клиентов
2026-02-24T23:57+0300
экономика
банки
финансы
сша
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Власти США рассматривают возможность издать указ, который обяжет банки собирать информацию о гражданстве клиентов, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа рассматривает возможность издать исполнительный указ... который обяжет банки собирать информацию о гражданстве клиентов", - говорится в публикации. По данным издания, это может обязать банки запрашивать информацию как у новых, так и у существующих клиентов, желающих сохранить банковский счет в США.
сша
