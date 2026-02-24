Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут издать указ о сборе банками данных о гражданстве клиентов - 24.02.2026
США могут издать указ о сборе банками данных о гражданстве клиентов
США могут издать указ о сборе банками данных о гражданстве клиентов - 24.02.2026, ПРАЙМ
США могут издать указ о сборе банками данных о гражданстве клиентов
Власти США рассматривают возможность издать указ, который обяжет банки собирать информацию о гражданстве клиентов, пишет американская газета Wall Street Journal | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T23:57+0300
2026-02-24T23:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Власти США рассматривают возможность издать указ, который обяжет банки собирать информацию о гражданстве клиентов, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа рассматривает возможность издать исполнительный указ... который обяжет банки собирать информацию о гражданстве клиентов", - говорится в публикации. По данным издания, это может обязать банки запрашивать информацию как у новых, так и у существующих клиентов, желающих сохранить банковский счет в США.
23:57 24.02.2026
 
США могут издать указ о сборе банками данных о гражданстве клиентов

WSJ: США могут издать указ, который обяжет банки собирать данные о гражданстве клиентов

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Власти США рассматривают возможность издать указ, который обяжет банки собирать информацию о гражданстве клиентов, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа рассматривает возможность издать исполнительный указ... который обяжет банки собирать информацию о гражданстве клиентов", - говорится в публикации.
По данным издания, это может обязать банки запрашивать информацию как у новых, так и у существующих клиентов, желающих сохранить банковский счет в США.
США расширили санкционный список против России
США расширили санкционный список против России
Вчера, 22:59
 
