https://1prime.ru/20260224/ssha-867788819.html

США могут издать указ о сборе банками данных о гражданстве клиентов

США могут издать указ о сборе банками данных о гражданстве клиентов - 24.02.2026, ПРАЙМ

США могут издать указ о сборе банками данных о гражданстве клиентов

Власти США рассматривают возможность издать указ, который обяжет банки собирать информацию о гражданстве клиентов, пишет американская газета Wall Street Journal | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T23:57+0300

2026-02-24T23:57+0300

2026-02-24T23:57+0300

экономика

банки

финансы

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Власти США рассматривают возможность издать указ, который обяжет банки собирать информацию о гражданстве клиентов, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа рассматривает возможность издать исполнительный указ... который обяжет банки собирать информацию о гражданстве клиентов", - говорится в публикации. По данным издания, это может обязать банки запрашивать информацию как у новых, так и у существующих клиентов, желающих сохранить банковский счет в США.

https://1prime.ru/20260224/ssha-867788049.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, сша